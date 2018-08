Aktion Gewinner von „Göppingen spielt!“ stehen fest

Göppingen / swp

In der ersten Ferienwoche verwandelte sich die Göppinger City bereits zum dritten Mal in ein riesiges Spielfeld mit zahlreichen Mitmach-Angeboten. „Göppingen spielt!“, so der Name und das Konzept, habe die Erwartungen des Stadtmarketingvereins „Göppinger City“ noch übertroffen, wie dieser mitteilt.

Wer in der ersten Ferienwoche einen Ausflug in die Fußgängerzone gemacht hat, konnte sie fast nicht übersehen: begeisterte kleine Stempel-Sammler, die, ausgestattet mit einer Schatzkarte, kleine Aufgaben an verschiedenen Stationen erledigen mussten, um genügend Stempel zu sammeln, um an der Verlosung verschiedenster Preise teilnehmen zu können. Das Resultat: vergnügtes Spielen, Malen, Lachen vor und in den Geschäften und zufriedene Händler. Weit mehr als 200 Stempel-Jäger zählte die Filialleiterin eines Schuhladens. Und es habe viele neue Kundenkontakte gegeben, so das positive Fazit einer anderen Einzelhändlerin. Auch der Inhaber eines Hobby- und Bastelwarengeschäfts habe das Feedback seiner Kollegin bestätigt, so der Verein: Er habe berichtet, dass oft die ganze Familie im Sammel-Fieber war, Oma und Opa inklusive. Wer mindestens zwölf Stempel gesammelt hatte, hatte die Chance auf einen Preis. Und nicht nur das, auch die Mühe wurde belohnt, denn für jeden ausgefüllten Coupon gab es eine Freikarte für den kleinen Tierpark Göppingen und eine Überraschung auf dem Schloss-Straßen-Fest, das am Sonntag auf dem Schlossplatz den Abschluss der Aktionswoche bildete.

Zehn Sammler haben gewonnen

Unter zahlreichen Coupons wurden zehn Glückspilze gezogen, über (1. Preis) ein Gravitrax-Starterset und (2. Preis) ein RC-Rennauto dürfen sich Laura K. aus Rechberghausen und Jakob M. aus Deggingen freuen. Unter den Plätzen drei bis zehn wurde ein City-Geschenkgutschein in Höhe von je 20 Euro verlost.

Der Citymarketingverein plant fürs kommende Jahr die bereits vierte Wieder-Auflage des Ferienevents und würde sich freuen, wenn dann noch mehr Einzelhändler bei „Göppingen spielt!“ mitmachen, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.