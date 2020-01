Wenn man was erreichen will, muss man vorangehen.“ Es ist nur ein Satz. Edgar Büchner sagt ihn leise, ganz am Schluss eines längeren Gesprächs, in dem er aus seinem Leben erzählt hat. Er hat viel erlebt, dieser Tage ist er 80 Jahre alt geworden. Jahrzehntelang ist er vorangegangen, für sich,...