Die Uhinger SPD hält den geplanten Gewerbepark Fils auch langfristig betrachtet für nachteilig und ruft deshalb zu der Demonstration gegen das Gewerbegebiet am Freitag, 4. Oktober, auf. „Das von den beiden Städten Uhingen und Ebersbach begonnene Projekt Gewerbepark Fils ist ein Einschnitt in das Landschaftsbild im unteren Filstal“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des SPD-Ortsvereins Uhingen. Mit diesem Projekt würden Acker­flächen versiegelt, die Luftschneisen aus dem Nassachtal zugebaut und die Verkehrsbelastung erhöht.

„Erst Brachflächen nutzen“

Wirtschaftlich sieht die SPD Uhingen das geplante Gewerbegebiet, auch langfristig betrachtet, für die Stadt Uhingen eher als nachteilig an. „In eine anstehende wirtschaftliche Rezession, wie auch die Verwaltung der Stadt Uhingen diese benennt, Flächen im Außenbereich anzubieten, obwohl noch niemand sagen kann, was mit bestehenden brach liegenden Flächen im Stadtgebiet passiert, halten wir für falsch“, so die SPD weiter. Es sei nicht ausreichend untersucht, ob es im Stadtgebiet oder in Randbereichen noch unkritischere zu erschließende Grundstücke gibt.

Objektiver Informationsflyer gewünscht

Die SPD Uhingen begrüßt den Vorstoß der Stadtverwaltung für einen Bürgerentscheid, besonders auch deshalb, weil die Bürgerbeteiligung schon vor der Gründung des Zweckverbands Gewerbepark Fils von der SPD-Fraktion im Gemeinderat immer wieder eingefordert worden sei. Die Fraktion habe großes Interesse daran, dass der Bürgerentscheid so vorbereitet wird, dass keine juristischen Mängel diesen angreifbar oder sogar anfechtbar machen. Auch wünscht sich die SPD Uhingen einen gemeinsam mit der Stadtverwaltung und allen Fraktionen des Gemeinderats abgestimmten Informationsflyer an die Bürgerschaft. Die Demonstration beginnt heute um 16 Uhr am Bahnhof Uhingen.

