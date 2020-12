Man weiß nicht, wann es passiert ist. Säure floss in die Kanalisation des Gewerbeparks Göppingen/Voralb und richtete Schäden in großem Ausmaß an. Die Untersuchung führte zu dem Ergebnis: Es muss von der Firma Aalberts Surface Treatment, vormals AHC, gekommen sein.Entdeckt wurde das im Januar...