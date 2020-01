Die Fronten sind zwar noch immer deutlich und klar, aber anscheinend nicht mehr so verhärtet: Im Vorfeld des Bürgerentscheids am 26. Januar zum „Interkommunalen Gewerbepark Fils“ fand am Mittwochabend eine Bürgerinformationsveranstaltung in Uhingen statt. Die gut zweieinhalb Stunden währende...