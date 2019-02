Natur Gestresste Straßenbäume werden getauscht

Wäschenbeuren / Peter Buyer

Bäume haben es schwer. Jedenfalls die, die an, auf, oder neben den Straßen wachsen sollen. In Wäschenbeuren an der Göppinger Straße, vom westlichen Ortseingang bis zur Ortsmitte, wachsen die Straßenbäume nicht so, wie sie sollten. Ärgerlich, denn die Säulenbuchen stehen dort erst seit wenigen Jahren. „Die ersten beiden Jahre ging es gut, dann nicht mehr“, sagt Bürgermeister Karl Vesenmaier.

Die Gemeinde hat einen Experten um Rat gefragt, der Garten- und Landschaftsarchitekt Klaus Saur klärte den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung auf: Die Betonfundamente der Bordsteine an beiden Seiten der Pflanzgruben reichen weit in die Grube herein, an einigen Stellen sind die Gruben durch den Beton sogar ganz verschlossen. Die Wurzeln der Buchen kommen also nicht in die Tiefe, die Bäume wachsen nicht. Es ist notwendig, die hereinragenden Fundamente zu kürzen. Außerdem sollten die neuen Bäume in nährstoffreiches Baumsubtrat gepflanzt werden und die Pflanzbeete mit einem Bewässerungsset ausgestattet werden, das für eine wirkungsvolle Bewässerung sorgen soll. Das kann den Bäumen in besonders heißen Sommern wie dem im vergangenen Jahr viel helfen.

Der Lebensraum für Bäume an der Straße sei ohnehin schon eingeschränkt. Deshalb empfiehlt Saur Bäume, die sich in den vergangenen Jahren an den Straßen der Republik bewährt haben. Dazu gehört auch die Felsenbirne, die Saur für die Göppinger Straße vorschlägt. Die gilt als robust, die Wurzeln haben nicht so hohe Ansprüche, außerdem sind sie mit sechs bis acht Metern ausgewachsen.

Zwar waren nicht alle Räte von der Felsenbirne restlos begeistert, vor allem die kleinen blauen Früchte könnten Flecken auf dem Boden hinterlassen, befürchteten einige. Trotzdem folgten sie der Empfehlung von Experte Saur und stimmten für die Felsenbirne, 24 Stück sollen gepflanzt werden. Für die Bäume, den Rückbau des Betons, das Substrat und die Bewässerungssets rechnet Saur mit knapp 13 000 Euro.

Grüner werden soll es auch im Baugebiet Wilmet III / Heuhof am östlichen Rand Wäschenbeurens. Acht Pflanzbeete und Pflanzflächen gibt es dort, Saur empfiehlt für jeden Platz einen anderen Baum, „damit man die Vielfalt hat“. Feldahorn, Hainbuche, Baumhasel, Apfeldorn, Gingko, Wollapfel, Gleditschie und Schnurbaum. Allesamt als robuste Straßenbäume bewährt, sagt Saur. Gemeinderätin Claudia Merkt-Heer (CDU) ist davon angetan: „Ein botanischer Garten in Wäschenbeuren“ nannte sie das scherzhaft. Nur gegen den Schnurbaum hat sie etwas, „der ist giftig, und in dem Neubaugebiet wohnen viele Kinder“. Die anderen Räte folgten, der Schnurbaum kommt nicht. Geschätzte Kosten für die Baumpflanzung: gut 14 000 Euro.