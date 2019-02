Gastspiel Geschwisterduo brilliert im Kurhaus Bad Boll

Bad Boll / Ulrich Kernen

Im königlichen Festsaal des Kurhauses Bad Boll erlebten die Zuhörer am Sonntag durchweg gediegen vorgetragene Musik. Wally Hase (Flöte) und Sophia Hase (Klavier), beide gebürtig aus Stuttgart, haben bei Meistern ihres Fachs studiert, musizieren mit zahlreichen Ensembles und Orchestern, gastieren weltweit in Konzertsälen und Meisterkursen und sind inzwischen Professorinnen an renommierten Musikhochschulen. Das verwies auf geballte Erfahrung und hohes künstlerisches Niveau.

Es war daher nicht verwunderlich, dass sie ein exquisites, nicht alltägliches Programm zusammengestellt hatten. Beide traten auch solistisch in Erscheinung. Die Pianistin bevorzugte Cantables und Romantisches von Fanny Mendelssohn und Clara Schumann. Der kräftige Klang des Bösendorfer-Flügels führte zu einer dichten Interpretation eines Nocturne von Clara Schumann. Differenzierter erschienen die drei „Lieder ohne Wort“ von Mendelssohn, die beim Hörer Assoziationen weckten: Herbsthauch – Sonnenaufgang – Jubel …

Die Flötistin präsentierte zwei Solo-Klassiker, zunächst Variationen zu „La Folia“ von Marin Marais. Interessant war dabei, dass sie in improvisierender Manier auswendig spielte. Die kurzen Teile folgten eng aufeinander, die schnellen rauschten in extremen Tempi vorüber: Das war beeindruckend, wirkte aber auch etwas hastig. Die Klage der „Syrinx“ von Claude Debussy erhob Wally Hase dann mit fein nuanciertem, sanftem Spiel, das Ruhe aus­strahlte.

In vier Werken konnte man die Schwestern als Duo erleben. Sophia Hase blieb als Begleiterin stets auch selbstbewusste Pianistin, die den Klavierklang in den Mittelpunkt rückte. Ihre Schwester, die eine vorzügliche Haynes-Flöte bläst, hielt mit variablem, in allen Registern farbenreichem und weichem Ton dagegen und vermied es durchweg, kräftigen oder gar scharfen Klang aufkommen zu lassen, um sich „Gehör zu verschaffen“. Ihr kamen die drei Auftaktstücke sehr entgegen: Bearbeitungen von Schubert-Liedern von Theobald Böhm, durch Variationen und fantasiereiches Weiterspinnen „salonfähig“ gemacht.

Auf ganz hohem Niveau standen die Sonaten der beiden jüdischen Komponisten Erwin Schulhoff und Leo Smit, die unter dem Druck der Nationalsozialisten zu leiden hatten. Expressionistisches Deklamieren und virtuose Stimmungswechsel zeichnete Schulhoffs Werk aus. Hier beeindruckte überlegene Spieltechnik. Nach einem biografischen Hinweis hörte man dann das Werk von Leo Smit mit anderen Ohren: ergreifende Musik – abgerungen in großer Not und Bedrohung! Eine Suite von Charles-Marie Widor rundete schließlich das Programm ab: gepflegte Musik, von zwei Könnerinnen mit Leidenschaft präsentiert. Ulrich Kernen