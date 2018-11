Gedenken Geschwister-Scholl-Schild verzweifelt gesucht

Süßen / Joa Schmid

So hatte sich Werner Fuchshuber das Schild, das an seine frühere Realschule erinnern sollte, nicht vorgestellt. Der einstige Rektor sieht „den Namen der Geschwister Scholl fast bis zur Unkenntlich minimiert“ und fürchtet um das Ansehen der Geschwister Scholl, die für ihren Widerstand gegen die Nationalsozialisten mit dem Tod bezahlt haben.

In einem Schreiben an die Mitglieder des Süßener Gemeinderats macht Fuchshuber seinem Ärger Luft: „Nähert man sich dem Schulgebäude, muss man schon fast auf eine Leiter steigen, um unter dem Namen ‚Schulverbund Süßen Gemeinschaftsschule und Realschule’ in winziger Schriftgröße noch den Hinweis ‚Geschwister Scholl Gebäude’ entziffern zu können.“ Dabei wäre es gerade in der Gegenwart wichtig, „alles zu erhalten, was sich mit dieser unsäglichen Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt“. Fuchshuber erinnert an den Aktionstag der Schule „Gemeinsam gegen Hass und Gewalt“ während des ersten Golfkrieges im Januar 1993. „Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Absicht der Verwaltung darin bestand, die Erinnerung an die Geschwister-Scholl-Realschule ganz zu beseitigen“, schimpft der einstige Rektor. Erst auf seinen Protest im März hin habe man schnell noch die Beschriftung „um den kaum sichtbaren Zusatz ‚Geschwister Scholl Gebäude’ erweitert.“ In der Tat habe man den Gebäudenamen erst nachträglich hinzugefügt, räumt Bürgermeister Marc Kersting ein. Allerdings habe der Gemeinderat schon bei der Einrichtung des Schulverbunds beschlossen, dass Gemeinschafts- und Realschule keine eigenen Namen bekämen. Überhaupt sei das im Moment nicht das vordringlichstes Problem, ärgert sich Kersting, der es „nicht gut findet, dass Werner Fuchshuber Unruhe in den Schulverbund bringt.“ Von Anfang an sei doch klar gewesen, dass man sich in aller Ruhe über den künftigen Namen für den Schulverbund Gedanken machen wolle und dafür eventuell auch etwas Neues in Frage käme. Nachdem sich der Schulverbund mit 130 Neuanmeldungen im Mai so gut entwickelt habe, gehe es jetzt darum, eine Schulentwicklungsplanung aufzustellen. Gedacht ist unter anderem an eine gemeinsame größere Mensa. Erst nach der baulichen Entwicklung des Schulverbunds werde sich der Gemeinderat mit einer neuen Beschilderung beschäftigen, so Kersting. Den einstigen Rektor dürfte diese Antwort kaum zufriedenstellen: „Da rühmt man sich in Süßen, zwölf ‚Stolpersteine’ zur Erinnerung an in der NS-Zeit ermordete Süßen Juden verlegt zu haben und minimiert den Namen der Geschwister Scholl fast bis zur Unkenntlichkeit.“