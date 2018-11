Wettkampf Geschicklichkeitsspiel bringt Menschen zusammen

Bünzwangen / SWP

Der Dorfplatz von Bünzwangen war Mitte November Austragungsort eines Boule-Turniers. Bei dem Wettstreit ging Klaus Müller aus Göppingen als Sieger hervor, berichtet derselbe. Mit wenigen Punkten Unterschied zum Gewinner belegte Rolf Bauer den zweiten Platz. Auf ihn folgten Walter Mach und Gebhard Miller, die mit einer gleichen Anzahl von Punkten den dritten Platz machten.

Nach Angaben von Klaus Müller traten bei dem Turnier an einem Freitagnachmittag 22 Frauen und Männer an. „Es wurden vier spannenden Spielrunden in Triplette- und Doublette-Formation mit wechselnden Spielpartnern durchgeführt“, berichtet er. Spielleiter war Hans Schreiner. Der Wettstreit habe ab 13 Uhr bei strahlendem Sonnenschein auf dem Dorfplatz stattgefunden.

Dem Gewinner des Turniers zufolge findet der französische Nationalsport Boule im Kreis immer mehr Anhänger. „Vor allem Menschen in der dritten Lebensphase werden mehr und mehr Anhänger und sind begeistert“, schreibt Klaus Müller. Hobby-Spieler fänden in dem Sport eine ideale und gesellige Mischung aus Spiel, Spaß und Geselligkeit. Beim Werfen der Kugeln würden oft alte Bekanntschaften aufgefrischt und lernten sich neue Menschen kennen.

Die wachsende Popularität im öffentlichen Raum hierzulande hätten die am Boule-Platz in Bünzwangen Beteiligten erkannt. Zu ihnen gehört nach Angaben von Klaus Müller der ehemalige Ortsvorsteher Hans Schreiner.

Anhänger des französischen Nationalsports können Boule an mehreren Orten im Kreis spielen. Sie können die Kugeln etwa auf dem Krone-Platz in Albershausen neben dem Rathaus auswerfen oder in den Oberhofen-Anlagen in Göppingen.

Beim Turnier in Bünzwangen zählte aber nicht nur sportlicher Erfolg: Bei der Preisverleihung in geselliger Runde seien alle fürs Mitmachen belohnt worden.