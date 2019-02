Geschichte Geschichten aus dem Literatursalon

Bad Boll / Maren Bertits

Auszüge aus Briefen, die Hermann Hesse an seine Eltern geschrieben hat, schmücken die Fenster des Literatursalons. Ein Lehnstuhl und ein Schrank aus dem 19. Jahrhundert stehen neben dem Erker, durch dessen Fenster der große Raum mit Licht durchflutet wird. Bilder an den Wänden zeigen, wie es damals in der Gemeinde Boll ausgesehen hat. Alles im Literatursalon der Villa Vopelius in der Evangelischen Akademie erzählt eine Geschichte. Armin Roether ist in der Akademie tätig und seit 1992 Archivar. Der 59-Jährige erzählt den Besuchern und Tagungsteilnehmern während Führungen von damaligen Ereignissen. Seit 2006 ist er auch für die Bibliothek zuständig.

So berichtet er beispielsweise von Johann Christoph Blumhardt, der 1805 geboren wurde und von 1838 bis 1852 als Pfarrer in dem damals ärmlichen Bauerndorf Möttlingen tätig war. 1852 kam er nach Boll und hat die Leitung des Heilbades übernommen. Bekannt geworden ist er durch die Heilung von Gottliebin Dittus, die scheinbar besessen gewesen sei. Früher ging man bei einer psychischen Störung häufig von einer Besessenheit aus. Blumhardt hat sie geheilt und galt ab diesem Zeitpunkt als Wunderheiler. Sein Sohn Christoph Blumhardt, 1842 in Möttlingen geboren, hat nach dem Tod seines Vaters das Kurhaus weitergeführt. Beide waren jahrelang als Pfarrer und Therapeuten tätig.

Der literarische Salon in der Villa Vopelius verrät mehr über die Geschichte der Familie Blumhardt. In Erinnerung an den Sohn und den Vater hat die Evangelische Akademie im Jahr 2005 offiziell den Blumhardt-Literatursalon eingeweiht.

Seine literarische Bezeichnung hat der Raum von den vielen Dichtern und Schriftstellern erhalten, die in Verbindung mit den beiden standen. Eine davon ist die Romanfigur Effi Briest, die im echten Leben angelehnt ist an Elisabeth von Ardenne. Aber auch Eduard Mörike hatte eine Beziehung zu Johann Christoph Blumhardt: Er war sein Studienfreund. „Eine der bekanntesten Personen, Hermann Hesse, war hier ebenso vor Ort“, berichtet Roether, während er auf die Porträt-Bilder an der Wand deutet. Er erzählt, dass Blumhardt Hesse helfen wollte, als dieser Probleme mit dem psychischen Wohlbefinden hatte. „Hesse wollte sich vor lauter Liebeskummer umbringen“, erzählt er.

Aber nicht nur literarische Figuren stehen im Zusammenhang mit dem Salon. Sondern auch die Person, nach der die Villa Vopelius benannt ist, in der sich auch der Literatursalon befindet. Eleonore Vopelius, auch als Tante „Lor“ bekannt, hat die Villa 1891 erbauen lassen. Ursprünglich war das Gebäude ihr Wohnsitz. Ihre Mutter Ida Wagner war depressiv, weswegen sie Johann Christoph Blumhardt mit der Bitte, ihr zu helfen, aufsuchte. Auf diese Weise kam der Kontakt zwischen den beiden zustande.

In den Jahren danach hatten die Villa Vopelius und die jetzige Akademie mehrere Funktionen und verschiedene Eigentümer. Nach dem Tod des jüngeren Blumhardt hat das Unternehmen AEG, das seinen Sitz in Berlin hatte, die Villa Vopelius übernommen. Während des Krieges wurde das Gebäude an den Reichsarbeitsdienst vermietet. „Ab 1939 hat der Reichsarbeitsdienst die Villa genutzt, der dafür da war, Frauen während des Krieges zu beschäftigen“, erklärt der Archivar. Nach dem Kriegsende haben Pfarrer Eberhard Müller und der württembergische Landesbischof Theophil Wurm die Evangelische Akademie gegründet. Und zwar mit dem Ziel, das freie Gespräch zu ermöglichen.

Im Jahr 1950 hatte die Landeskirche die Villa Vopelius erworben, die ein Jahr später offiziell als erstes Akademiegebäude eingeweiht wurde. Rund drei Jahre später kam der Hauptbau hinzu. „Beim Festakt war auch Eduard Vopelius anwesend“, ergänzt Roether. Theodor Heuss hat diesen eingeweiht, deshalb gibt es nun auch das gleichnamige Café im Gebäude.

Ebenso seit Kriegsende gibt es das Archiv und die Bibliothek im Verwaltungsgebäude der Akademie, damit die Besucher und Tagungsteilnehmer mehr über die Vergangenheit der Einrichtung erfahren können. Dort sind viele Tagungsakten archiviert. In der Bibliothek sind beispielsweise Geschichten über die Familie Blumhardt und die praktische Arbeit als Pfarrer zu entdecken. Alles hat hier seinen Platz: Im Archiv kommen mit Drehkreiseln Regale mit unzähligen Ordnern zum Vorschein. 19 umfasst diese Fahrregalanlage im Archiv, die die Geschichten der Evangelischen Akademie und der Villa Vopelis aus der Nachkriegszeit aufbewahren und ordnen.

Eins steht fest, nachdem man von den zahlreichen Geschichten der literarischen Figuren und Persönlichkeiten erfahren hat: All diejenigen, die im Zusammenhang mit der Akademie und der Villa Vopelius standen, obgleich mit einem literarischen Bezug oder nicht, haben eines gemeinsam: Sie alle suchten einen Ort, an dem sie Heil und Heilung fanden.