Gegen 3 Uhr morgens betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Als einzige deutsche Zeitung hatte die NWZ das Ereignis hochaktuell im Blatt.

Der 20. Juli 1969 ist ein Sonntag. Mit dem Rattern der Fernschreiber um 21.18 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreicht die Nachricht von dem Jahrhundertereignis auch die Redaktion in der Göppinger Rosenstraße. „In der vergangenen Nacht wurde Menschheitsgeschichte geschrieben“ melden die Nachrichtenagenturen. Die Mondfähre „Eagle“ (Adler) war mit den beiden Astronauten Neil Armstrong (38) und Edward Aldrin (39) weich im lunaren „Meer der Ruhe“ gelandet. „Wir atmen wieder“, sagt der Sprecher, mit dem die Astronauten von Apollo 11 in Houston verbunden sind. Im Pressezentrum in Houston ist die Hölle los. Journalisten springen auf und klatschen. Auch in der Tausende von Kilometern entfernten NWZ-Redaktion ist es spätestens ab diesem Zeitpunkt mit der Ruhe vorbei. Redakteure, die Teams der Maschinensetzer und Metteure stehen gebannt vor dem Schwarzweiß-Fernseher in der Politikredaktion, der das Geschehen auf dem Mond live überträgt. Bis zu 15 Leute, auch Fahrer, die die Zeitungen oder Druckvorlagen ausliefern, lassen sich die Sensation nicht entgehen. Zu der Szenerie gehört auch ein Fotoapparat, den der damalige Chef der technischen Bildherstellung, Franz Sikora, vor dem Fernseher aufgebaut hatte. Er spekuliert auf eine Szene von der Live-Übertragung, die man in der Zeitung abdrucken kann.

Erste Titelseite über Mondlandung landet im Papierkorb

Würden die Astronauten noch in der Nacht aussteigen? Jetzt heißt es, warten und auf jede aktuelle Entwicklung gefasst sein. Gerhard Glaser aus Faurndau, damals Chef der Landesredaktion, erinnert sich noch an zwei Fassungen der NWZ-Titelseite, die an diesem Abend im Bleisatz produziert wurden. Die erste lautet „Anflug zum Mond“, die zweite: „Mondlandung geglückt“. Die Göppinger Ausgabe, die normalerweise um 3.30 Uhr spätestens andruckt, berichtet nur wenige Stunden später – laut Zeitzeugen als einzige Zeitung in der Bundesrepublik – aktuell vom Betreten des Mondes. Damals beliefert die NWZ auch Tageszeitungen in weitem Umkreis, bis nach Kornwestheim, Leonberg und Sindelfingen mit den überregionalen Seiten. Gut möglich, dass die Fassung von der geglückten Mondlandung auch bei Partnerzeitungen zum Tragen kommt, die man damals mit Druckplatten beliefert. Die andere vom Anflug auf den Mond landet im Papierkorb.

Aber mit der Mondlandung ist die Sache für die NWZ nicht erledigt. Die Diensthabenden blicken gespannt auf den Fernseher. Wenn die Astronauten tatsächlich noch in der Nacht aussteigen, wäre das eine weitere Sensation. Die Titelseite wird noch einmal umgebaut. Die Rotation wird angehalten, um wenigstens für eine Teilausgabe eine hochaktuelle Fassung drucken zu können. „Der zweite Teil des phantastischen Abenteuers, das rund 500 Millionen Menschen an den Fernsehschirmen miterlebten, begann gegen drei Uhr heute morgen“, heißt es nur wenige Stunden später im Aufmacher der NWZ.

„Als erster Mensch setzte Neil Armstrong seine Beine auf den Mondboden. Kaum eine Stunde später folgte Edward Aldrin.“ Zu lesen war auch, dass die Astronauten 2 Stunden und 35 Minuten Steine auf dem Mond sammelten. Die Überschrift spiegelte den Stand von 3.30 Uhr morgens: „Astronauten mit beiden Beinen auf dem Mond“. Auch diese Fassung haben die Redakteure vorbereitet. Die Drucker spannen sie sofort in die Druckmaschinen ein, nachdem die Situation sich soweit entwickelt hat.

Druckmaschinen laufen mit Hochgeschwindigkeit

„Das war alles akribisch vorbereitet“, weiß Glaser. Per Telefon verständigt die Redaktion das Druckhaus, das damals noch im Innenhof der NWZ steht, von der jeweils neuen Sachlage. Und dort spannt man mit wenigen Handgriffen die vorbereiteten Druckzylinder in die Rotation ein. Die Druckmaschinen werden in dieser Nacht mit Höchstgeschwindigkeit gefahren. Was man sonst nie macht, weil das Risiko eines Papierrisses dadurch höher ist. Ein Papierriss ist bei den Druckern gefürchtet. Wenn die Zeitungsrolle reißt, die durch die Rotationsmaschinen läuft, fliegen buchstäblich die Fetzen. Papierschnipsel legen sich auf die Druckplatten und erzeugen blinde Flecken. Die zu entfernen, kostete Zeit. Der damalige Technische Leiter, Herbert Schädel, geht das Risiko ein, dass die Zeitung mit erheblicher Verspätung herauskommt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Zeitzeugen erinnern sich, dass es damals noch gelungen ist, die umliegenden Part­nerzeitungen mit der aktuellen Version zu versorgen. Also den Fünftälerbote in Geislingen, die Zeitungen in Murrhardt und Gaildorf. Die wurden in Göppingen gedruckt und dann ausgefahren. Kleine Auflagen, die schnell gedruckt waren. Von der Landung wurden keine Bilder zur Erde geschickt und das Foto vom Fernseher mit der Liveübertragung hat nicht geklappt. „Diese Darstellung hier, entspricht der, die sich heute Nacht einem der beiden Astronauten bot, als er seinen Kameraden beim Sammeln von Gesteinsproben fotografierte“, lautete der Bildtext unter einem illustrierenden Foto. Rund ums Druckhaus in der Göppinger Rosenstraße herrscht Hochbetrieb. Solche nächtlichen Kraftakte machte die Göppinger NWZ immer wieder, allerdings nur, wenn es die Situation wirklich erforderte. In diesem Fall war das mit Sicherheit so. Wie sagte noch Neil Armstrong als er den Mondboden betrat. „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit.“