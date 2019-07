Beim Sommerfest im Stauferland konnten Kinder und Erwachsene gestern in die Vergangenheit reisen. An fünf Orten war viel geboten.

Friedrich von Schwaben und seine Gemahlin Agnes sind unterwegs. In Göppingen auf dem Schlossplatz. Friedrich ist noch jung, seine Frau noch jünger, etwas verschämt nehmen die beiden mit ihrem Gefolge die Huldigungen des Volkes entgegen. Für den Jubel sorgt Barbara Reik: „Hier kommt Friedrich von Schwaben, Jubel“ ruft sie. Vor dem kurzen Bad in der Menge hat sie den Kindern im Märchen- und Sagenzelt die Zeit der Staufer in kleinen Geschichten nähergebracht, dann zieht sie mit ihnen über den Schlossplatz. Das ist zwar geschichtlich nicht ganz korrekt, das Göppinger Schloss hat Friedrich – der Erbauer der Burg Hohenstaufen – nie gesehen, es entstand viel später. Den Kindern macht es trotzdem Spaß. Und Agnes war bei der Verlobung mit ihrem Friedrich im Jahre 1089 wirklich noch recht jung, gerade sieben Jahre alt, Friedrich so um die 20.

Sommerfest auch auf dem Wäscherschloss

Aber Staufer und Friedrichs gibt es nicht nur in Göppingen. Friedrichs Enkel, Kaiser Barbarossa, soll sich der Sage nach auf dem Weg vom Kloster Lorch zum Hohenstaufen in eine Wäscherin verliebt haben, der schenkte er dann das Wäscherschloss. Kann man glauben, muss man aber nicht. Gut erhalten ist das Wäscherschloss allemal, und Dr. Angelika Weber hinter der Kasse weiß auch warum: Das Schloss – wohl gebaut als Schutz der Burg Hohenstaufen – „war lange Zeit nur ein Getreidespeicher und ist deshalb so gut erhalten“.

Gereizt hat es auch Familie Bauer aus Malmsheim. Sie sind gestern Morgen die ersten Gäste bei Weber und bekommen zur Begrüßung ein Gläschen Sekt. Das nehmen die Bauers gerne mit auf ihren Rundgang durch das Schloss. „Wir sind Burgen- und Schlösserfans“, sagt Frau Bauer. „Und kommen immer früh, dann sind wir meist allein und können in Ruhe gucken.“ Im Wäscherschloss sind sie zum ersten Mal, danach geht es nach Lorch. Schon öfter hier waren die Musiker der Gruppe Faranspil, im Schlosshof packen sie Schlüsselfidel, Drehleier, Gitarre und Tamburin aus und schon ist es vorbei mit der Ruhe. Dafür gibt es alte Weisen in passender Atmosphäre, schnell sind die Tische mit Weißbiergläsern und die Bänke mit Gästen in Radfahrer-Dress gefüllt. Die sind meist aus Kunststoff, im Gegensatz zur Leinenkluft der Musiker. Auch Angelika Weber trägt ein Leinengewand. „Das hatten damals nur die höhergestellten Dienstboten an“, sagt sie, „Leinen war teuer“. Wer sich das nicht leisten konnte, trug ein Wams aus Brennnesselfasern.

Ritter und Musikanten auf dem Schlossplatz

Auch auf dem Göppinger Schlossplatz sind Ritter, Musikanten und Geschichtenerzählerinnen in Leinen unterwegs. Und auch der Oberbürgermeister hat keine Brennnessel am Leib. Im blauen Leinen-Janker über weißem Baumwoll-Gewand blickt Guido Till über den Platz. Und sieht ein buntes Angebot, vor allem für Kinder: Korbmacherin Heike Meyer bringt Groß und Klein das Flechten bei. Es gibt ein Mäuse-Roulette mit einer mongolischen Wüstenrennmaus, wer auf das richtige Loch setzt, bekommt eine Plüschmaus. Und Bogenschießen ist schwerer als es aussieht, lernen einige Kinder. Ein kurzer Schauer am Mittag ist auch kein Problem: Mit Bine und Marion, den beiden Schimmeln von Andreas und Sarah Müller aus Alfdorf, geht es im Planwagen durch die Gassen der Göppinger Innenstadt. Zurück auf dem Schlossplatz singt Gotthardt, der Barde, mit seiner Harfe alte Lieder, auch einen „Schlager“ von Walther von der Vogelweide. Und wer mehr über sich und die Zukunft erfahren will: Vor der Schlosskirche wartet die „Haselfrau“ mit Karten- und Knochenorakel.

