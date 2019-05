Der verkaufsoffene Sonntag in Eislingen bietet ein stattliches Bühnen­programm und sportliche Aktivitäten.

Eislingen in Aktion

Mit dem verkaufsoffenen Sonntag schließt der Verein der Eislinger Selbstständigen am Sonntag seine Aktionswoche, die unter dem Motto „Eislingen in Aktion“ steht, ab. Die Geschäftsleute haben sich dieses mal mit vier Eislinger Vereinen zusammen getan und sind Präsentationsplattform für die TSG, den ASV, den Tauchclub Seepferdle und den Schwäbischen Albverein, die sich und ihre Angebote in den Schaufenstern und auf Präsentationsflächen vorstellen. Sportlich geht es deshalb auch beim verkaufsoffenen Sonntag zu, denn in Kooperation mit der TSG-Volleyballabteilung geht’s beim Beachvolleyball auf dem Schlossplatz vor dem Rathaus richtig zur Sache. Jugend und Aktive zeigen Showmatches. Interessant dürfte es werden, wenn die Stadtverwaltung gegen den Gemeinderat aufs Spielfeld geht.

Sonntagseinkauf von 13 bis 18 Uhr in Eislingen

Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte zum Sonntagseinkauf. Um 11 Uhr beginnt das bunte Treiben in der Stadt bereits, mit Livemusik auf der Bühne und Bewirtung. In der Hauptstraße und am Freymann-Kreisel stellen die Eislinger Autohäuser neue Fahrzeuge vor. Verschiedene Eislinger Betriebe präsentieren sich an Infoständen entlang der Hauptstraße und in der Ebertstraße ist wieder ein Antik- und Trödelmarkt. Mit zwei Modenschauen, Tanz-, Sport- und Musikvorführungen ist auch auf der Bühne einiges geboten. Im südlichen Stadtteil gibt es in der Bahnhofstraße ebenfalls Livemusik mit Bewirtung und der sonntägliche Stadtbummel lässt sich prima mit dem Besuch der Messe „Mittendrin“, bei der sich Eislinger Betriebe in der Stadthalle präsentieren, und einem Gang durch die Galerie in der Alten Post verbinden.

Stadtbücherei von 14 bis 18 Uhr geöffnet

Ein erlebnisreicher Sonntag erwartet die Besucher von 14 bis 18 Uhr auch in der Stadtbücherei. Dort kann das Medienangebot getestet und das Schloss erkundet werden. Das Bücherei-Team präsentiert Lese- und Medienempfehlungen, die sofort ausgeliehen werden können, und erklärt die Onleihe. Kinder ab vier können mit den Vorlesepaten in die Welt der Bücher eintauchen.

