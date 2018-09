Treffen Genuss-Tour mit viel Kultur

Kreis Göppingen / SWP

Der MG Car Club Deutschland veranstaltet vom 7. bis 9. September erstmals in Württemberg, auf der Schwäbischen Alb, ein Treffen für Mitglieder aus Deutschland. Aktiv gestaltet wird die Veranstaltung auch von Mitgliedern aus dem Raum Göppingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Treffen findet statt im Hotel Deutsches Haus in Weilheim-Kaltenwang. Die Tour der Teilnehmer werde quer durch den Landkreis Göppingen führen.

Der MG Car Club verspricht „eine Reise zwischen Erfindungen, Genuss und Kultur – mit Blick auf die drei Kaiserberge der Staufer, nicht weit von Stuttgart in einem reizvollen Gebiet der Schwäbischen Alb“. Die MG-Freunde der Region freuten sich auf ein schönes und erlebnisreiches Wochenende. Kleine Straßen sorgten für große Fahrfreude, und interessante Besuche zu Technik und Kultur sicherten spannende Tage im Naturerholungsgebiet, sind die Mitglieder überzeugt. Eine Station dieser Ausfahrt ist unter anderem die Daimler-Gedenkstätte.

Wer mitfahren möchte, meldet sich per Mail an über www.mgcc.de/veranstaltungen und schickt das Anmeldeformular ausgefüllt zurück. Die E-Mail Kontaktadresse zur Anmeldung lautet mg-tour-2018@gmx.de. Ansprechpartner ist Erich Bühler, Tel. 0152 33576600, E-Mail ebuehler@esbuehler.de, oder Hans Jensen, Tel. 0171 9524914, E-Mail hansjensen.de@gmail.com