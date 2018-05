Freizeit Gemeinschaft ersetzt die Spielekonsole

Bad Überkingen / Von Christian Scharbert

Über allem steht das Motto – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: „Mit Gott in mam` Team“ steht auf der Flagge, die Helfer und Teilnehmer des jährlich stattfindenden Zeltlagers am Pfingstwochenende hissten. Inmitten von zirka zehn Gemeinschafts-Küchen und Wohnzelten ragte von Freitag bis gestrigen Dienstag die Botschaft über das Gelände auf der Oberböhringer Alb hinweg. Gott und das Team stehen über allem. „Wir verstehen uns natürlich auch als christliches Zeltlager. Im Mittelpunkt steht die Gemeinschaft, zu der wir auch mithilfe von Gott finden“, sagt der technische Leiter Steffen Prohl von der Kirchengemeinde Unterböhringen-Hausen, die das Zeltlager organisiert.

Steffen Prohl hilft seit seinem 15. Lebensjahr mit, das Zeltlager auf die Beine zu stellen. Der mittlerweile 34-Jährige erinnert sich noch an früher, als er mehrfach als Teilnehmer beim Zeltlager mitmischte und übernachtete: „An der frischen Luft zu sein, im Dunkeln den Wald entdecken und mit Freunden abseits von zu Hause zelten – das sind schöne Erinnerungen.“ Selbstverständlich sei es für ihn damals gewesen, sich nach seinen Teilnahmen als Kind und Jugendlicher dem Helferteam anzuschließen.

Besuch früherer Weggefährten

Acht bis 14 Jahre durften die Teilnehmer alt sein, um das Camping-Abenteuer zu erleben. Der Übergang in das Helferteam – wie ihn Steffen Prohl vollzog – ist keine Seltenheit. Es ist schon eine Art Generationenvertrag geworden, sich nach mehreren Camp-Teilnahmen auch als Helfer einzubringen. Seit den frühen 80er-Jahren hat sich die Kirchengemeinde die Oberböhringer Heide als Zeltplatz ausgeguckt – sogar einige Helfer von damals haben das Lager noch nicht vergessen. „Über die Tage schauen doch einige ehemalige Organisatoren vorbei, die sich im Lauf der Jahre aber zurückgezogen haben“, erzählt Steffen Prohl. Bei vielen kommt Wehmut auf, denn beim Zeltlager dabei zu sein, war für ehemalige Helfer ein fester Bestandteil des Frühsommers. Doch irgendwann geben die Organisatoren den Staffelstab weiter – „das ist halt so“, ergänzt Steffen Prohl. Viele ehemalige Helfer würden über die Feiertage gar verreisen, um die Nicht-Anwesenheit beim Camping zu ersetzen, sagt Prohl.

Die 32 diesjährigen Helfer betreuten während des Pfingstlagers 62 Kinder und Jugendliche. Die Aufgabenverteilung war vielfältig: Im Küchenzelt sorgten Köche für die Verpflegung der Camper, die technikaffinen Helfer kümmerten sich um Gas, Strom und den Wassertank, die Organisatoren hatten das große Ganze im Blick und andere passten auf die Teilnehmer auf.

Beschäftigung gab es genügend für die Teilnehmer. Elektrogeräte als Unterhaltungsmöglichkeit vermissten die jungen Menschen anscheinend kaum über die Zelttage. „Handys oder Spielekonsolen ersetzt die Gemeinschaft“, betonte Steffen Prohl. Die Jüngeren spielten viel Fußball – auf dem Gelände befinden sich zwei Fußballtore aus Holz. Die älteren Teilnehmer entspannten sich am Lagerfeuer und suchten das Gespräch – auch mit den jüngeren Camp-Helfern. Grüppchenbildung wurde durch die Programmpunkte etwas aufgeweicht, erklärte Steffen Prohl. So seien die Teams für die Wanderralley sehr gemischt eingeteilt worden.

Menschen unterschiedlichen Alters bewältigten bei dieser Rallye gemeinsam Aufgaben – in einem Team. Das passt auch ganz gut zum Motto des diesjährigen Zeltlagers, das in jedem Jahr variiert: die Teamstärke. Diese brauchte es ohnehin, um über vier Tage hinweg ohne Heizung und fließendes Wasser auszukommen. Lediglich ein großer Wassertank stand den Campern zum Waschen und Zähneputzen zur Verfügung. „Es ist auch eine wichtige Erfahrung, besonders für junge Menschen, dass all diese Dinge, die wir im Alltag genießen, nicht selbstverständlich sind“, findet Steffen Prohl. Auf eines freuten sich aber alle gleichermaßen, sobald die Zelttage vorüber sind, gibt Steffen Prohl zu: „Eine warme Dusche – das ist dann schon befreiend.“