Kultur Gemeinsames Fastenbrechen

Ebersbach / SWP

Während des Ramadans, dem islamischen Fastenmonat, verzichten die Gläubigen tagsüber auf Mahlzeiten und kommen am Abend zusammen, um gemeinsam zu Essen. Zu einem gemeinsamen Fastenbrechen laden darum die Flüchtlingshilfe Ebersbach und die Türkisch-Islamische Gemeinde der DITIB Mevlana Moschee am 7. Juni um 20.45 Uhr ein. Die Veranstaltung findet in der Moschee in der Brückenstraße 5 in Ebersbach statt. Zu diesem „Iftar-Essen“ darf jeder kommen: Fastende und Nichtfastende, ganz egal welcher Religion sie angehören. Natürlich sind auch all diejenigen eingeladen, die keiner Religion angehören. Der Abend sei eine gute Gelegenheit, den kulturellen Austausch zu pflegen, Rituale und Traditionen der Muslime kennen- und so einander besser verstehen zu lernen, schreiben die Veranstalter in einer gemeinsamen Einladung. Die Veranstaltung beginnt mit einem Grußwort von Bürgermeister Eberhard Keller, einer kurzen Einführung zum Verständnis des Ramadans und seiner Rituale und einem Gebet in der Moschee, danach schließt sich nach Sonnenuntergang gegen 21.30 Uhr das gemeinsame Essen an. An diesem Abend besteht auch die Möglichkeit, die Wanderausstellung „Angekommen – Geschichten und Bilder von Geflüchteten“ in den Räumlichkeiten der Moschee zu betrachten.