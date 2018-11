Geschichte Gemeinsam an den Ersten Weltkrieg erinnert

Ebersbach/Bourg-lès-Valence / SWP

Als Beitrag zur Belebung der deutsch-französischen Städtepartnerschaft wurde im Rathaus der Ebersbacher Partnerstadt Bourg-lès-Valence eine zweisprachige Ausstellung über den Ersten Weltkrieg eröffnet. Diese Ausstellung war bereits ab 9. September im Ebersbacher Stadtmuseum zu sehen. 753 Kilometer trennen die beiden Partnerstädte. „Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann muss man einen guten Tag Fahrt einplanen, um in die jeweilige Stadt zu gelangen,“ erinnert sich Uwe Geiger, der als Ebersbacher Stadtarchivar die Ausstellung von Ebersbacher Seite her konzipiert hat. Freundlicherweise stand zum Transport der Ausstellung nach Frankreich der VW-Bus des Jugendhauses E3 zur Verfügung.

Die Begrüßung vor Ort war sehr herzlich und die französischen Gastgeber hatten ein volles Programm für die folgenden Tage ausgearbeitet, berichtet er. Genügend Zeit fürs persönliche Kennenlernen und zum Vertiefen der französischen Sprache stand zur Verfügung. Konkreter Anlass für die Ausstellung war der 100. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrages zwischen Frankreich und dem Deutschen Kaiserreich. In Frankreich wird dieses Jahrestages viel intensiver gedacht als in Deutschland. „Das wird klar, wenn man die ausführliche Präsenz des Themas in den französischen Medien sieht. Neben dem Gedenken der Kriegstoten und der Geschichte im Allgemeinen, wird zunehmend betont, wie wichtig auch die Aussöhnung der ehemaligen Kriegsparteien sei“, schreibt Geiger. Auch die steigende Zahl an Veranstaltungen mit deutscher Beteiligung belege das.

Da fügte sich die gemeinsame Geschichtsausstellung hervorragend ein. Sie war die erste Kooperation dieser Art zwischen den beiden Partnerstädten. Unter dem französische Titel „1918-2018. Centenaire de la Grande Guerre, regards croisés“ (dt. „Hundert Jahre Erster Weltkrieg, gekreuzte Blicke“) war die Sonderausstellung zwei Wochen lang im Rathaus von Bourg-lès-Valence zu sehen.

Der Beitrag der Partnerstadt wurde zusammengestellt und aufgearbeitet von der Leiterin des Stadtarchivs von Bourg-lès-Valence, Idelette Drogue-Chazalet. Darin wurde ein sehr anschaulicher Überblick über das Leben des südfranzösischen Ortes während des Ersten Weltkrieges gegeben. Der Ebersbacher Teil lautet „La Grande Guerre: la vie de famille en absence des soldats“ (dt. „Das Familienleben in Abwesenheit der Soldaten“) und beschrieb unter anderem 16 ausgewählte Soldatenschicksale aus dem unteren Filstal.

Für den Ebersbacher Teil war Uwe Geiger, Leiter des Ebersbacher Stadtarchivs und Stadtmuseum, verantwortlich. Besonders erfreut waren die französischen Gastgeber bei der Eröffnung, dass die Einführung in den Ebersbacher Beitrag von Uwe Geiger auf Französisch gehalten wurde, sodass eine zusätzliche Übersetzung unnötig war. Eine besondere Ehre war die Verleihung einer Kornblume, die eine Vertreterin des französischen Partnerschaftskomitees Geiger an den Kragen des Jacketts heftete. In Frankreich gilt die Kornblume, auf Französisch „Bleuet“, als Symbol des Gedenkens an die zahllosen Opfer des Krieges, insbesondere an die der beiden Weltkriege.