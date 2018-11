Erhebung Gemeinde fragt Betreuungswünsche von Eltern ab

Schlierbach / TOBIAS FLEGEL

Die Gemeinde Schlierbach erhebt in den kommenden drei Wochen anhand einer Umfrage, welche Betreuungsangebote sich Eltern von künftigen Grundschülern wünschen. Die Antworten der Väter und Mütter sollen die Grundlage dafür bilden, in welche Richtung das Betreuungskonzept an der Grundschule ausgebaut werden soll, erklärt Regina Freitag. Sie ist in der Gemeindeverwaltung für die Organisation der Ganztagesbetreuung zuständig.

Schülerzahl nimmt stark zu

Hintergrund der Umfrage ist eine steigende Nachfrage nach Betreuungsangeboten an den Schulen in Schlierbach. „Die Anmeldezahlen zur Betreuung an der Grundschule haben sich nahezu verdoppelt“, berichtet Freitag. Früher seinen jährlich etwa 20 Kinder für die Angebote angemeldet worden. „Jetzt sind es 48.“

„Der Trend zu flexiblen und auch ganztägigen Betreuungsangeboten verstärkt sich nicht nur im Kindergartenbereich, sondern auch bei der Schülerentwicklung“, teilt sie mit. Die Gemeinde habe vor, das derzeitige Betreuungskonzept zu erweitern und weiterzuentwickeln. Die Antworten aus der Umfrage sollen ihr Aufschlüsse darüber geben, wie die Angebote möglichst genau auf Familien zugeschnitten werden können.

Die Befragung ist in fünf Blöcke aufgeteilt. Diese erfassen zuerst allgemeine Angaben und gehen dann auf die Betreuung an der Grundschule ein. Erfragt werden, wann sich Eltern künftig ein Angebot während des Schuljahrs wünschen und wann sie gern künftig eine Betreuung ihrer Kinder während den Ferien hätten. Die Teilnehmer an der Umfrage sollen auch beantworten, ob sie bereit sind, zusätzliche Angebote zu bezahlen.

Regina Freitag zufolge bietet die Gemeinde an der Grundschule bisher zwei Betreuungsformen an. Die sogenannten Ganztagesgrundschule umfasst an drei Tagen der Woche jeweils bis zu sieben Stunden Betreuung pro Tag. Dieses Angebot ist kostenlos. Daneben gibt es die tägliche Kernzeitbetreuunng nach dem Unterricht bis 14 Uhr. Die Gemeinde verlangt für diese Leistung 7,50 Euro pro Stunde. „Das Angebot ist für Eltern, die weniger Betreuung benötigen“, erklärt Freitag.

Trend zur flexibler Betreuung

Die Gemeinde geht davon aus, dass sie das Angebot an flexiblen Elementen ausbauen muss. „Immer wieder wird eine Kernzeitbetreuung vor dem Unterricht nachgefragt“, sagt Freitag. Manche Eltern wünschten sich ein Angebot vor Unterrichtsbeginn im Zeitfenster von 7 bis 8.35 Uhr. Solche Anfragen seien bisher aber noch relativ selten.

Die Fragebögen sollen Eltern in diesen Tagen zugehen. Sie liegen diese und kommende Woche bei Familien und Alleinerziehenden im Briefkasten, die ein oder mehrere Kinder im Alter von bis zu neun Jahre haben. Regina Freitag zufolge will die Gemeinde über 300 Sätze Fragebögen verschicken. „50 Prozent Rücklauf fände ich gut“, sagt sie. Die Eltern hätten bis 15. Dezember Zeit, sie in Boxen im Eingangsbereich der Kindergärten, im Rathaus, vor dem Sekretariat der Grundschule oder in den Briefkasten des Rathauses zu werfen.

Mit der Umfrage zu Betreuung an Grundschulen setzt Bürgermeister Sascha Krötz eine Ankündigung aus seinem Wahlkampf um. Im Mai hatte Krötz eine Anpassung der Angebote als eines seiner Vorhaben im Falle seines Wahlsiegs angekündigt. Die Umfrage habe er angestoßen, sagt Freitag.