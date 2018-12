Bündelung Gemeinde entsendet Gutachter

Schlierbach / VOLKMAR SCHREIER

Grund dafür ist eine neue Verordnung. Jährlich rund 1000 Verkaufsfälle sind nun notwendig, um eine ausreichend breite Datengrundlage zur Verfügung zu stellen – ein Wert, der für kleinere Kommunen schlichtweg nicht erreichbar ist. Die Stadt Göppingen ist nun auf ihre Nachbargemeinden zugegangen mit dem Ziel, einen gemeinsamen Gutachterausschuss zu installieren. Dieser soll zukünftig bei der Stadt Göppingen angesiedelt sein.

„Es war jetzt unsere Idee, da möglichst schnell mit dabei zu sein“, sagte Schlierbachs Bürgermeister Sascha Krötz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Denn tatsächlich ist der Vorschlag der Stadt Göppingen mehr oder weniger alternativlos, denn die Gemeinde wird niemals auf die in der Verordnung geforderte Zahl an Verkaufsvorgängen kommen.

Die Gemeinde Uhingen hat sich bereits mit Göppingen zusammengetan. Knackpunkt einer Ausweitung ist nun aber das Personal: Göppingen müsste für einen größeren Gutachterausschuss weitere Fachleute einstellen. Die dadurch entstehenden Kosten werden auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt und orientieren sich an der Zahl der Einwohner einer Gemeinde. Rund 1,50 bis 1,80 Euro pro Kopf stehen derzeit in der Kalkulation, was für Schlierbach jährliche Kosten in Höhe von 6000 bis 7200 Euro bedeuten würde.

Dafür würde die Gemeinde drei Gutachter in den Ausschuss entsenden. Diese werden dann hinzugezogen, wenn in Schlierbach ein Grundstück zu begutachten ist und ihr Fachwissen sowie ihre Ortskenntnis mit einbringen. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung einstimmig, die Verhandlungen mit Göppingen weiterzuführen.