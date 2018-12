Finanzen Geld-Tipps für junge Leute

Uhingen / SWP

Die Katholische Erwachsenenbildung veranstaltet einen Workshop „Finanz-ABC für junge Erwachsene“ am Dienstag, 22. Januar. Anmeldung ist erforderlich bis 10. Januar. Das Seminar zu Steuern und Geldanlagen richtet sich an junge Leute zwischen 18 und 32 Jahren.

Das liebe Geld spielt auch für junge Menschen eine nicht unwesentliche Rolle. Spätestens mit der Unabhängigkeit vom Elternhaus wird es Zeit, sich selbst einen Überblick über Steuern, Anlageformen, Altersvorsorge, Haushaltsführung und vieles mehr zu verschaffen. In dem Workshop erhalten junge Erwachsene dazu Starthilfe. Die ebenfalls jungen Referentinnen – die Steuerfachangestellte und Studentin Anja Greiner und die Finanzberaterin Nathalie Jürgens – geben Tipps und zeigen, wie man an eine Steuererklärung herangeht, wie man es schafft, am Ende des Monats noch Geld auf dem Konto zu haben und wie man auch mit geringen Mitteln etwas zur Seite legen kann.

Info Der Workshop findet statt am Dienstag, 22. Januar, 19 bis 21.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus in der Römerstraße 27 in Uhingen. Anmeldung bis Donnerstag, 10. Januar, unter Tel. (07161) 96336-20 oder info@keb-goeppingen.de.