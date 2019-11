Die neue Kreisstraße zwischen Ohmden und Schlierbach soll am 16. Dezember eingeweiht werden. Aber schon vor der Fertigstellung gibt es den ersten Ärger, und der entzündet sich an den vergitterten Rinnen am Straßenrand, die zwei von der Straße K 1203 abgehende Waldwege kreuzen. Die Gitterfenst...