Volkstrauertag Gedenken an Verstorbene

Gedenken an Verstorbene

Göppingen / SWP

Der Volkstrauertag steht im Zeichen des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Traditionell finden in Göppingen und seinen Stadtbezirken zahlreiche Gedenkveranstaltungen am Samstag und Sonntag statt.

Die Gedenkfeier in Göppingen findet am Samstag, 17. November, 17 Uhr, auf dem Friedhof in der Hohenstaufenstraße statt. Die Gedenkansprache hält Erste Bürgermeisterin Almut Cobet.

Am Sonntag, 18. November, finden die Gedenkveranstaltungen in den Stadtbezirken statt.

In Bartenbach beginnt die Kranzniederlegung bei den Ehrentafeln am Friedhof um 11 Uhr; die Gedenkansprache hält Wolfgang Mayer.

Um 11.30 Uhr wird Pfarrer Florian Wallentin in Bezgenriet Worte des Gedenkens auf dem Friedhof vor der Leichenhalle sprechen.

Auf dem Friedhof von Faurndau, vor der Aussegnungshalle, wird um 11.15 Uhr Gunter Reiber sprechen.

Ebenfalls um 11.15 Uhr wird in Hohenstaufen am Ehrendenkmal die Gedenkansprache von Klaus Wiesenborn gesprochen.

In Holzheim beginnt das Gedenken um 11.15 Uhr beim Mahnmal auf dem Friedhof; die Ansprache wird Felix Gerber halten.

Um 10.30 Uhr beginnt das Gedenken in Jebenhausen im Friedhofsgebäude; die Ansprache hält Stadtrat Dr. Michael Grebner.

Klaus Wiesenborn spricht Worte des Gedenkens auch in Maitis, und zwar um 10 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst in der evangelischen Kirche.

Ebenfalls um 10 Uhr findet in St. Gotthardt die Gedenkveranstaltung statt, die Ansprache wird von Joachim Leitow gehalten.