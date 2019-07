Das Restaurant im Hotel Eislinger Tor firmiert jetzt unter dem Namen „Opera Italiana“. Wie der Betreiber Filippo Salvia mitteilt, wird künftig Roberto Babusca das Restaurant leiten.

Restaurant soll familienfreundlicher werden

Babusca hatte in Göppingen unter anderem das Ristorante Kaiserhof betrieben. Italienische und regionale Küche sollen die Gäste in Eislingen auf der Speisekarte finden. Unter anderem mit einer neuen Terrasse an der Nordseite wolle man ein Signal setzen, dass das Restaurant breiten Kundenschichten offen stehe, erklärt Salvia und betont: „Wir wollen familienfreundlicher werden.“

