Im Ebersbacher Teilort Bünzwangen eröffnet am Freitag, 6. August, Hummels Stadl-Besen. Den ganzen August über werden dort in einer ersten Öffnungsperiode Produkte in Bio-Qualität aus eigener Herstellung sowie weitere rustikale Speisen und Getränke aus der Region angeboten. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag.

Direkt an der Ortsdurchfahrt gelegen, kommen gemäß dem Leitspruch „Stets nur das Beste für unsere Gäste“ Most und Schnaps au...