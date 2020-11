Der zweite Lockdown trifft viele Branchen hart. Hohe Verluste, schlechte Stimmung und keine klaren Zukunftsaussichten.

Viele Gastronomen im Kreis haben aus dem ersten Lockdown im Frühjahr gelernt und Mitnahme- sowie Lieferservices eingerichtet.

Welche Restaurants im Kreis Göppingen bieten was an? Eine Übersicht*:

Am Parkplatz des „Gebauer“ in Salach bietet der Foodtruck von „Belis Bowls“ jeden Montag, Freitag und Samstag Bowls, Wraps & Burritos und Smoothies an.

Die „Hohe Schule“ in Bad Überkingen bietet während des Lockdowns To-Go-Gerichte an. So kann man dort von Montag bis Sonntag Maultaschen-Gerichte abholen.

Im Clubhaus der KSG Eislingen kann ebenfalls Essen abgeholt werden. Von Dienstag bis Sonntag wird ein Abholservice eingerichtet. Im „Yiamas“ gibt es deutsche sowie griechische Gerichte.

Beim „Jungen Schwab“ in Eschenbach gibt es eine spezielle Speisekarte für Gerichte zum Mitnehmen.

Die Pizzeria Latino in Geislingen bietet kontaktlose Lieferung und Abholung von Speisen und Getränken an.

Auch die „Mühlenscheuer“ in Rechberghausen hat sich was ausgedacht: Dort kann man sein Essen online bestellen und dann abholen.

Auch beim Café „Christl“ in Weilheim gibt es To-Go-Speisen.

Ebenso bietet das „Burgmanns“ in Weilheim Essen zum Mitnehmen an.

Beim „Waldhorn“ in Wangen können ebenfalls Speisen vorbestellt und abgeholt werden.

Die „Gaststätte Pizzeria Schützenhaus“ in Bartenbach bietet ebenfalls Speisen zur Mitnahme an. Dienstag ist dort Ruhetag.

Beim „Grillparadies“ in Eislingen gibt es von Montag bis Samstag Speisen zur Abholung.

In der „Gaststätte Obere Roggenmühle“ gibt es von Mittwoch bis Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr Fischverkauf. Die Gaststätte ist geschlossen.

Bei der „Alten Station“ in Rechberghausen und der „Pizzeria Klosterhof“ in Adelberg gibt es sowohl einen Abhol- als auch einen Lieferservice. Beide Restaurants liefern innerhalb von 10 Kilometern und ab einem Mindestbestellwert von 15 Euro aus.

Von Dienstag bis Sonntag gibt es bei der „Gaststätte am Baronenwald“ in Jebenhausen alle Gerichte zum Abholen. Die Gaststätte liefert ihre Speisen auch aus!

Beim Café Restaurant Aichelberg gibt es ab sofort immer samstags und sonntags ebenfalls einen Abholservice.

Täglich außer mittwochs bietet der „Wilde Mann“ in Göppingen ab Montag, 2.11.2020, einen Abhol-und Lieferservice an.

Auch der „Grüne Baum“ in Göppingen bietet ab sofort Speisen zur Mitnahme an.

Bei „Hokenmaiers Bürgerkeller“ in Schlierbach gibt es ebenfalls Essen zum Mitnehmen.

Auch das „Ristorante Pizzeria Le Stelle“ in Schlierbach stellt wegen des Lockdowns auf „To-Go-Speisen“ um.

Ab kommende Woche bietet das „Klein und Fein“ in Faurndau seine Speisekarte zum Abholen an.

Wer telefonisch vorbestellt, kann auch beim „Bareiß-Stüble“ in Adelberg Essen zum Mitnehmen abholen.

Die Pizzeria Europa in Geislingen bietet von Dienstag bis Sonntag die komplette Speisekarte zum Abholen an.

Bei der Filou Burger Bar in Geislingen gibt es einen Liefer- sowie Abholservice.

Das Thermalbad Café der Vinzenz Therme Bad Ditzenbach bietet weiterhin ein Mittagstischangebot. Diese können von Montag bis Samstag vorab bestellt und dann abgeholt werden.

* Wir können keine vollständige Liste aller Angebote im Kreis garantieren. Wer ein Restaurant betreibt und sein Angebot gerne in der Liste wiederfinden würde, kann sich gerne per Mail an nwz-online@swp.de wenden.