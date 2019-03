In Bad Überkingen sind nicht nur ein Badesee und Aussichtstürme geplant. Auch der Kurpark und die Ortsmitte sollen aufgewertet werden.

Die an vielen Stellen erlebbare Fils – das ist das wichtigste Bindeglied der fünf Tälesgemeinden, die sich um die kleine Gartenschau bewerben. In zwei Bürgerworkshops, in vielen Gesprächen und Ratssitzungen sind Wünsche und Anregungen für das Projekt zusammengetragen oder auch wieder verworfen worden. Das mit der Bewerbung beauftragte Planungsbüro „faktorgruen“ aus Stuttgart hat die Vorstellungen zusammengetragen und visualisiert. In einer kleinen Serie stellt die GEISLINGER ZEITUNG die bisherige Planung für die einzelnen Gemeinden vor. Heute: Bad Überkingen.

Große Hoffnung in Naturbadsee

Ein Highlight für die Badgemeinde ist der geplante Naturbadesee. Nach Kritik am ursprünglich angedachten Standort im Autal soll er nun an die B 466 heranrücken. Durch die Nähe zur Autalhalle könnten die Badegäste die dortige Infrastruktur nutzen. Vom See aus hat man eine tolle Aussicht auf die Hausener Wand. Eine dichte Bepflanzung soll den Autolärm von der nahen Bundesstraße mindern.

Mehr zum Thema lesen Sie in der Samstagsausgabe der GZ und im E-Paper.

Grafik Bad Überkingen 1 Naturbadesee in der Nähe der

Autalhalle mit Blick auf die

Hausener Wand. 2 Die Ortseingänge sollen mit Baum- gruppen verschönert werden. 3 und 4 Der Radweg soll innerorts hin zur Fils verlegt werden. 5 Auf der Bundesstraße sind zwei neue Fußgängerübergänge geplant. 6 Der Kurpark soll umgestaltet und attraktiver werden. 7 Zugang zur Fils 8 Der Ortskern soll aufgewertet

werden. 9 Neuer Weg entlang des Rötelbachs.