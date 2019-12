Die Bewerbung der fünf Tälesgemeinden für die kleine Gartenschau in den Jahren 2031, 2033 oder 2035 hat Deggingens Bürgermeister Karl Weber am Dienstag im Ministerium für Ländlichen Raum in Stuttgart eingereicht. Die Frist, innerhalb der die Gemeinden ihre Bewerbung einreichen mussten, lief an dem 17. Dezember ab.

Eine Jury wird im Mai oder Juni das Obere Filstal erkunden und sich das Bewerbungskonzept von den fünf Bürgermeistern der Tälesgemeinden erklären lassen. Es gibt viele Ideen und Pläne für die Täles-Gartenschau.

Welche Gemeinden sich außerdem beworben haben, kann das Ministerium noch nicht mitteilen. Derzeit prüfe man alle Bewerbungen.