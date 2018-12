Denkmal Gartensaal entsteht neu in alter Pracht

Gartensaal entsteht neu in alter Pracht

Next

Per Tieflader und Kran wurden die Gebäudeteile von Roth, wo sie ­restauriert worden waren, aufs Museumsgelände in Beuren gebracht. © Foto: Fotos: Thomas Krytzner

Puzzlearbeit in 3 D: Rund 60 Groß- und mehr als 700 Kleinteile werden im Freilichtmuseum Beuren wieder zum Geislinger Gartensaal zusammengebaut. Ab September wird der Festsaal des ehemaligen Ausflugslokals Wilhelmshöhe zum Erlebnis- und Genusszentrum des Museums. © Foto: Thomas Krytzner

Beuren / Thomas Krytzner

Der Wiederaufbau des Geislinger Gartensaals an seinem neuen Standort, dem Freilichtmuseum Beuren, ist angelaufen. Im März hatte die Demontage des Gebäudes begonnen (wir berichteten). In der Folge wurden etwa 60 Groß- und mehr als 700 Kleinteile nach Roth an der Roth gebracht, um dort den Festsaal des ehemaligen Geislinger Ausflugslokals Wilhelmshöhe zu restaurieren. Diese Arbeiten dauerten bis Ende November.

Anfang Dezember machten sich dann die ersten zehn Tieflader mit Gebäudeteilen auf die Reise nach Beuren. Da die Transporter mit 4,10 Meter Überbreite hatten, begleitete die Polizei den Tross.

Carl-Heinz Mosch, Architekt beim Hochbauamt des Landratsamtes in Esslingen zeigt sich ­zufrieden: „Wir sind im Zeitplan, das Wetter hat uns dabei geholfen.“ Mosch kümmert sich um die Baukoordination und beaufsichtigt bei diesem Projekt den Zeitplan, die Kosten und die Qualität. Gleichzeitig stellt er die Schnittstelle zum Freilichtmuseum dar.

Für dessen Leiterin Steffi Cornelius ist der Baubeginn auf dem Gelände wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: „Der Gartensaal ist eines der größten Projekte für das Museum und den Förderverein. Es ist schön, dass wir kurz vor Weihnachten mit dem Aufbau beginnen konnten.“ Dabei wird peinlich darauf geachtet, den urtümlichen Charakter des Gartensaals beizubehalten. „Es soll kein neues Gebäude werden, sondern in seinem Ursprung aufgebaut werden“, betonte Mosch.

Das konventionell erbaute Holzgebäude bekam eine gründliche Reinigung, und der Boden wurde wieder auf Vordermann gebracht, wie Carl-Heinz Mosch erklärt: „Wir müssen Strom- und Wasserleitungen in den Boden verlegen.“

Bis zum Freitagabend soll das Gebäude soweit fertig sein, dass die Giebel stehen, um es abdecken zu können. Im neuen Jahr gehen die Bauarbeiten nach dem Dreikönigstag weiter. Wenn Ende März das Freilichtmuseum wieder für die Besucher öffnet, können diese die Baustelle vor Ort besichtigen.

Schauküche und alte Sorten

Museumsleiterin Cornelius hat bereits exakte Pläne, wie der Gartensaal ab September kommenden Jahres als künftiges Erlebnis- und Genusszentrum genutzt werden soll: Im Foyer gibt es eine Ausstellung über die Geschichte des Gebäudes. Im Büffetraum soll die Gaststätten-Kultur im Lande gezeigt werden und im Saal können sich die Besucher des Museumsdorfes über alte Sorten informieren. Es wird zudem eine Schauküche hinter Glas geben.

„Das Freilichtmuseum ist ein wichtiger Lernort, auch für die Schulkinder“, erklärt Cornelius. „Wir wollen mit dem Gartensaal die Verbindung zu unserem Museumsgarten sowie den Äckern und Bäumen schaffen.“ Die Ausstellungen werden aus Fördermitteln des Verbandes Keimzelle Region Stuttgart finanziert. Cornelius: „Wir arbeiten mit mehr als 30 Vertretern und Institutionen, unter anderem mit dem Genbänkle zusammen.“ Es werden jedoch keine Dauerausstellungen installiert, wie Cornelius betont: „Wir wollen den Gartensaal beleben und mit interaktiven Ausstellungen auf neue Entwicklungen reagieren können.“