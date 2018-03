Göppingen Galgenberg-Misere hat Folgen

Göppingen / ARND WOLETZ

Im Gemeinderat formiert sich eine Mehrheit gegen ein umstrittenes Wohnprojekt. Der OB kündigt einen Kurswechsel an.

Oberbürgermeister Guido Till redete sich am Donnerstagabend fast in Rage. „Eine Wende im Verhältnis zwischen Stadt und Investoren“, kündigte der Rathauschef an. Restriktive Festlegungen sollen die bisher recht lockere Praxis bei Bebauungsplänen in Göppingen ablösen. Und: „Wir werden uns in unserer Gutmütigkeit nicht mehr ausnutzen lassen“. Auslöser des Frustes beim Rathauschef war die Panne, die der Stadt beim Baugebiet Galgenberg passierte und über deren Auswirkungen seit Wochen vor und hinter den Kulissen gestritten wird. Im Ergebnis könnte es auf einen Gerichtsprozess zwischen Stadt und Investor hinauslaufen. Ob und in welcher Höhe dann Schadenersatz auf den Steuerzahler zukommt, auch darüber wurde am Donnerstag debattiert.

Vorgeschichte: Am südlichen Galgenberg wollte die Stadt ein Wohngebiet erlauben: 20 Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. Der private Grundstücksbesitzer bezahlte die Erschließung und versteigerte die Grundstücke meistbietend an Häuslebauer und Baugesellschaften – zu Preisen weit über dem Bodenrichtwert. Die verbindlichen Festschreibungen im Bebauungsplan passten aber nicht zur Einfamilienhaus-Siedlung.

Prompt flatterte der Verwaltung am 1. September ein Bauantrag für eine große Wohnanlage mit 37 Einheiten in drei Gebäuden auf den Tisch. Dann passierte erst einmal nicht viel. Der Antragsteller, die Investorengruppe Mühletal AG aus der Schweiz, ging nach eigenen Angaben davon aus, dass sie die Wohnanlage mitsamt Tiefgarage bauen kann.

Ein „Kommunikationsfehler“ innerhalb der Verwaltung sei dafür verantwortlich gewesen, dass die Diskrepanz zwischen dem „Geist des Bebauungsplans“ und den rechtlichen Baumöglichkeiten erst im Januar auffiel, hieß es. Jedenfalls soll nun der Gemeinderat mit einer sogenannten Veränderungssperre das konkrete Projekt stoppen und mit einer weiteren Bebauungsplanänderungen die kleinräumige Struktur in der Siedlung sicher stellen. Dann wären unter anderem nur zwei Wohnungen pro Gebäude erlaubt und die Wohnanlage passé.

In der gemeinsamen Sitzung von Verwaltungsausschuss und Technischem Ausschuss wurde jetzt deutlich, dass dieses Vorgehen wohl in der kommenden Woche eine Mehrheit bekommen wird. CDU, Freie Wähler Göppingen und die FDP/FW kündigten unter den Augen vieler Anwohner an, bei der entscheidenden Sitzung in der kommenden Woche dafür zu stimmen.

Der Investor ist zwar inzwischen auf eine kleinere Version der Wohnanlage umgeschwenkt. Das sei aber nicht mehr relevant, sagten die Gegner des Vorhabens. Tenor: Die Anwohner seien beim Kauf der Grundstücke davon ausgegangen, dass keine Wohnblocks entstehen. Deren Interessen gelte es zu schützen. Auch Kritik am früheren Grundstückseigentümer und am Investor wurde offen ausgesprochen: Die Stadt habe mit dem Bebauungsplan „aus einer Wiese Bauland gemacht“ und den Wert etwa verhundertfacht, rechnete Dr. Klaus Fischer aus. Das sei „schamlos ausgenutzt“ worden – und zwar „gegen jeden Anstand“, schimpfte Fischer.

In den Reihen von SPD, Grünen, Linken und Piraten gab es hingegen auch viele Zweifel, ob man das Vorhaben auf diese Art stoppen könne – und damit Investoren nachhaltig verprellt. Tatsächlich solle der Gemeinderat angesichts knappen Wohnraums eine gemischte Bebauung anstreben. Und schließlich scheuten viele Stadträte auch das Risiko von Schadenersatzforderungen. Christian Stähle (Linke) übte heftige Kritik am Umgang mit dem Investor und forderte, Kontakt aufzunehmen.

„Ein ja oder nein liegen bei dieser Gewissensentscheidung nahe beieinander“, sagte SPD-Chef Armin Ross. Deshalb werde seine Fraktion in der kommenden Woche geheime Abstimmung beantragen. „Jeder von uns soll ohne Druck von außen entscheiden.“ Damit eröffnete er einen Nebenkriegsschauplatz. Denn andere Fraktionen fanden das drückebergerisch. Roos war es auch, der mit einer Frage den Oberbürgermeister auf die Palme brachte: Ob er wirklich erst im Januar von dem Projekt erfahren habe, wollte Roos wissen. Till wähnte, ihm werde eine Lüge unterstellt und unterstrich: „Mir ist das Projekt und der Sachverhalt im Januar bekannt geworden.“