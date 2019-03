Die Galerie „Eybach 25“ zeigt von Sonntag an eine neue Ausstellung in der Steigstraße 25 in Eybach. Zu sehen gibt es in der Technik oder der Farbe „Pastell“ gehaltene Werke. Neu mit dabei sind die Künstler: Thomas Becker, Matthias Keller, Wolfgang Schäfer und Fritz Rutzki. Geöffnet ist am 10. und 17. März und am 7. April, jeweils von 14 bis 16 Uhr.