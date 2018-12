Baugesuch Gästezimmer im Sonne-Saal

Hohenstadt / memu

Aus dem großen Saal im Obergeschoss des Gasthofs Sonne sollen fünf Gästezimmer werden. Der Saal sei in die Jahre gekommen und werde auch nicht mehr so stark genutzt wie früher, erläuterte Bürgermeister Günter Riebort am Dienstag dem Gemeinderat die Gründe der Eigentümer für den Bauantrag. Für große Veranstaltungen wollten die Wirtsleute künftig das Dorfhaus anmieten. Das rief Gemeinderat Kurt Oldenburg auf den Plan: Er habe schon beim Bau des Dorfhauses davor gewarnt, dass man damit „der Sonne das Wasser abgräbt. Damals sei er schwer gerügt worden, weil es nicht seine Aufgabe sei, das zu kommentieren.“ Das Baugesuch wurde einstimmig gebilligt.