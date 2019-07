Am Dienstag, 23. Juli, sind die Beschäftigten der Firma Fysam erneut in den Warnstreik getreten. Beschäftigte aus allen Werken sind zur Demonstration und Kundgebung nach Steinheim gekommen.

IG Metall: „Starkes Signal an Geschäftsleitung“

„Über 500 Warnstreikende ist ein starkes Signal an die Geschäftsleitung, sich endlich am Verhandlungstisch zu bewegen“, teilt Manuel Schäfer von der IG Metall Göppingen-Geislingen mit. „Eine Lohnerhöhung von 1,6 Prozent anzubieten und gleichzeitig aber mit der Streichung des Weihnachtsgeldes das Doppelte wieder abzuziehen, will die Beschäftigten für dumm verkaufen“, so Schäfer weiter. „Darauf hat die Belegschaft bei den Werksversammlungen und dem Warnstreik eine eindeutige Antwort gegeben. Solange sich nichts verbessert, wird es keine Ruhe geben.“

Weitere „Nadelstiche“ im Sommer geplant

Während der Sommerzeit sind laut Schäfer weitere Nadelstiche geplant. Nach den Ferien wolle man die Auseinandersetzung intensivieren. Dann sei auch mit längeren Arbeitsausfällen zu rechnen. Die Gewerkschaft fordert eine Steigerung der Stundenlöhne um 1,37 Euro, 500 Euro mehr an Weihnachtsgeld und eine Angleichung beim Urlaubsgeld für die Gehaltsempfänger.

