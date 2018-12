Ausgaben Furcht vor Kostenexplosion

Ebersbach / TOBIAS FLEGEL

Unabhängig voneinander zogen zwei von vier Fraktionen im Gemeinderat von Ebersbach am Dienstag eine Sportart heran, um in ihren Haushaltsreden die Herausforderungen der Verwaltung zu verdeutlichen oder Kritik zu üben. Die Freien Wähler verglichen sie mit einer Fußballmannschaft, der erfahrene Spieler durch den Weggang wichtiger Mitarbeiter abhanden kommen. Die CDU dagegen zog Parallelen zum Tanz, bei dem Bürgermeister Eberhard Keller seiner Rolle innerhalb einer Formation noch „unzureichend“ nachkomme. Doch trotz der Mängel, die beide Fraktionen im Rathaus ausgemacht hatten, stimmten sie und ihre Ratskollegen von der SPD und den Grünen am Ende dem Haushaltsplan für das kommende Jahr zu.

Nahezu alle Fraktionen sorgen sich um die steigenden Personalkosten der Verwaltung. „Das sehen wir mit großer Besorgnis, können wir uns das auch leisten?“, fragte Armin Bühler. Dem Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler zufolge knackt die Stadt 2019 bei den Personalausgaben erstmals die Marke von zehn Millionen Euro. Diesen Anstieg sprachen auch SPD und CDU an: Zwar erscheine ein veranschlagtes Gesamtergebnis für 2019 von etwa 157 000 Euro auf den ersten Blick als positiv, sagte die Vorsitzende der Christdemokraten, Brigitte Kreisinger. „Da wir jedoch mit deutlichen Stellenzuwächsen bereits im nächsten Jahr und den Folgejahren mit entsprechend höheren Personalaufwendungen rechnen müssen, dürfte die Freude über diese rote Null nur von kurzer Dauer sein.“

Die Fraktionen sind sich darüber im Klaren, dass steigende Ausgabe bei Bildung, Erziehung und Betreuung einer der größten Kostentreiber sind. Zugleich wissen sie, dass Ebersbach neue Plätze schaffen muss, um den Bedarf zu stillen und für junge Familien attraktiv zu bleiben.

Aus diesem Grund schlagen die Fraktionen vor, das Angebot in manchen Einrichtungen zu straffen oder neue Kostenmodelle zu entwickeln: „Es kann nicht sein, dass in einer einzigen Einrichtung gleichzeitig drei bis vier verschiedene Zeitmodelle angeboten werden“, fand Armin Bühler. SPD und Grüne empfehlen dagegen, die Eltern unterschiedlich stark bei Betreuungsangeboten zur Kasse zur bitten: „Im Moment wird an einem neuen Gebührenmodell mit einkommensabhängigen Gebühren, als Aufgabe aus der Haushaltsstrukturkommission und eines Antrags unserer Fraktion aus dem letzten Jahr erarbeitet“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Ingrid Scherr. Diese Lösung sprach auch Klaus Walter an: „Wir sind der Meinung, dass die Gebühren einkommensabhängig gestaltet werden müssen, nach unserem befürworteten Antrag.“

Eine ähnliche Notwendigkeit wie ausreichende Betreuungsplätze ist bezahlbarer Wohnraum. Ebersbach will in den kommenden Jahren mehrere Gebiete in der Stadt und seinen Teilorten erschließen, wobei die Fraktionen nicht alle Gebiete befürworten. Die Grünen etwa lehnen die Bebauung einer Festwiese in der Strut ab. Kritisch sieht auch die SPD diesen Bereich: aus klimatologischen Gründen sowie durch das benachbarte Sportgelände sind für die Fraktion längst nicht alle Fragen geklärt.

Die Fraktionen äußerten sich jedoch nicht nur kritisch, sondern lobten die Verwaltung auch. „In Ebersbach hat sich in den letzten Jahren einiges zum Positiven gewandelt. Allein wenn wir daran denken, dass wir von 2015 bis heute 18,6 Millionen Euro in unsere Stadt investiert haben und das ohne neue Schulden“, sagte Brigitte Kreisinger. Dieser Erfolg war mit ein Verdienst von Kämmerer Oliver Marzian, der im kommenden Jahr die Verwaltung verlässt und nach Eislingen geht.