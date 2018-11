Kompost Für langen Samstag beim Grünmüll

Böhmenkirch / Thomas Hehn

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat Böhmenkirchs Bürgermeister Matthias Nägele am Mittwoch die Beschlüsse des Umwelt- und Verkehrsausschusses des Kreistags zum Grüngutkonzept des Landkreises verfolgt.

So begrüßt Nägele, dass die Kreisräte auf den späteren Öffnungszeiten des Kompostplatzes in Treffelhausen (dienstags von 15 bis 19 Uhr) beharren. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) wollte den „Dienstleistungsabend“ in den Sommermonaten um eine Stunde auf 14 bis 18 Uhr vorverlegen.

Weniger erfreut ist der Bürgermeister darüber, dass die Kreisräte den dringenden Wunsch der Böhmenkircher, den Sammelplatz samstags nicht nur nachmittags, sondern auch am Vormittag zu öffnen, nicht entsprochen haben. Der AWB hatte das mit einem insgesamt zu geringen Grünmüll-Aufkommen in Treffelhausen begründet. Dass es dafür nun vom 15. Februar bis 31. März von 14 bis 17 Uhr einen zusätzlichen Öffnungstag geben soll, um Sträucher und Baumschnitt in Treffelhausen abzuladen, findet Nägele zwar nicht schkecht. „Der Samstagvormittag wäre mir allerdings wichtiger gewesen“, bekannte der Schultes gestern gegenüber der GEISLINGER ZEITUNG. Zumal es fraglich ist, ob man in der genannten Zeit überhaupt auf den Sammelplatz kommt. Erfahrungsgemäß nimmt der Winter bekanntlich just im März einen letzten Anlauf und deckt die Alb mit etlichen Schippen Schnee ein.

Für die Öffnung am Samstagvormittag will der Bürgermeister aber weiter kämpfen. Bei der Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend appellierte Nägele an alle Bürger, den Sammelplatz noch fleißiger als bisher zu nützen: „Wer mehr anliefert, hat auch bessere Argumente“, betonte Nägele unter zustimmendem Nicken im Gremium.