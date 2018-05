Neubaustrecke Für gesperrte Eselsteige gibt es Geld

Mühlhausen / Johannes Traub

Für die Baustelle der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, in dessen Zuge die Filstalbrücke bei Mühlhausen entsteht, benötigt die den Bau ausführende Arbeitsgemeinschaft (Arge) EÜ Fils­tal die Eselsteige. Über diesen Wunsch diskutierten die Gemeinderäte Mühlhausens kürzlich hitzig. Als Vertreter der Deutschen Bahn, in deren Auftrag die Arge den Bau stemmt, erklärte Thomas Reuschel den Wunsch: „Wir wollen der Gemeinde etwas Gutes tun“, sagte er schon zu Beginn der Diskussion.

Bahn will Eselsteige sanieren

Die Gemeinde sieht sich einer „erheblichen Nutzung“ der schmalen Eselsteige durch die Bauunternehmen ausgesetzt und blickt zudem auf eine drohende Sperrung derselben. Diese würde einige Pendler sowie die Anwohner der zu Mühlhausen gehörenden Eselhöfe zu großen Umwegen zwingen. Das sei teilweise schon jetzt der Fall, da der Zustand der Straße durch die mehrere Tonnen schweren Baufahrzeuge gelitten hat. Durch den enormen Bauaufwand und dem daraus resultierenden hohen Aufkommen von Lastwagen und anderen Baufahrzeugen ist eine Lösung, bei der Anwohner und Bauunternehmen die Straße gleichzeitig befahren, nicht möglich. Das Resultat: Eine Sperrung der Eselsteige scheint unumgänglich. Der Trost: Die Arge erklärt sich bereit, bis zu 150 000 Euro für eine „grundlegende Sanierung“ der Eselsteige auszugeben, betonte Reuschel.

Zwar hat die Gemeinde das Recht, auf eine Wiederherstellung der Eselsteige in ihren Zustand vor der massiven Abnutzung durch die Baufahrzeuge zu pochen, doch Unterbau und Oberfläche seien „damals schon erheblich sanierungsbedürftig“ gewesen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Reuschels Angebot enthielt einen gründlichen Wiederaufbau der Eselsteige samt Tragschicht, Deckschicht, Frostschutz, Wasserablauf und Schotter.

Schlussendlich fassten die Räte keinen Beschluss, sondern pochten auf weitere Aufgaben und Zuständigkeiten, die in die Vereinbarung aufgenommen werden sollen. So soll die Kiesschicht für die Ausweichstrecke und die Entsorgung des alten Teers vollständig zu Lasten der Arge fallen. Weiterhin fordert die Gemeinde, die Sanierung auf eigene Faust bis zur an Wiesensteig grenzenden 180 Grad-Kurve auf eigene Faust auszuweiten und die Eselsteige höchstens bis zum Jahr 2021 zu sperren.