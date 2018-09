Patenschaft Für Geislingen ist der Zug abgefahren

Geislingen / ra/msc

Der Name Geislingen an der Steige wird wohl niemals einen ICE-Zug schmücken, allenfalls noch der Name Schwäbische Alb.

Sie heißen Aalen, Horb oder Ravensburg und tragen noch weit über 200 andere Städtenamen, die ICE-Züge der Deutschen Bahn. Einen Namen freilich vermisst man an den weiß-grauen Expresszügen: Geislingen an der Steige. Dabei hat die Fünftälerstadt vor über 150 Jahren große Eisenbahngeschichte geschrieben. Warum gerade ihr Name nicht an einem ICE-Triebkopf durch Deutschland getragen wird, ist kein böser Wille, sondern eher fehlendes Engagement der Stadtverwaltung in der Vergangenheit.

