Der österreichische Komponist Thomas Doss dirigiert am Sonntag ein Projektorchester in der Eislinger Stadthalle. Der Eintritt zu dem Benefizkonzert kostet fünf Euro.

„Der international erfolgreiche Komponist soll einen guten Eindruck vom Können der Blasmusiker im Raum Göppingen mitnehmen“, sagt der Kreisverbandsvorsitzende Roland Ströhm. Gespielt werden am Sonntag ausschließlich Stücke aus der Feder von Thomas Doss, wie etwa „A Princess’s Tale“ oder das satirische Werk „Dionysos“.

Die Blasmusiker kommen aus den Musikvereinen Eislingen, Nenningen, Bad Ditzenbach, Wangen, Birenbach, Gingen, Süßen und Göppingen.

Der Reinerlös soll einer sozialen Einrichtung in Eislingen zugutekommen.

Auftritte in aller Welt

Thomas Doss, 1966 in Linz geboren, studierte am Bruckner Konservatorium, am Mozarteum Salzburg, an der Musik­universität Wien sowie am Konservatorium Maastricht. Im Alter von 23 Jahren wurde er vom staatlichen Sinfonieorchester Quedlinburg als wohl jüngster Chefdirigent in Deutschland engagiert. Seine begeisterte Tätigkeit besonders im Bereich sinfonische Blasmusik bringt ihn als Komponist und Dirigent um die ganze Welt.

Das Konzert am morgigen Sonntag in der Stadthalle Eislingen beginnt um 16.30 Uhr.