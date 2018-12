Fest FTSV undTSV feiern Weihnacht

Kuchen / SWP

Das Kinderturnteam von FTSV und TSV Kuchen feierte kürzlich seine Kinderweihnachtsfeier in der Schwimmbadturnhalle. Der Turnnachwuchs hatte ein buntes und schwungvolles Programm vorbereitet.

Zunächst begrüßte der Erste FTSV-Vorsitzende Reiner Dolt die Anwesenden. Bei Hans Maier, Erster Vorsitzender des TSV, bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit rund um das Kinderturnteam.

Zu Beginn sangen die Kinder das Lied „Guten Tag, ich bin der Nikolaus“. Es folgte die Bodenturngruppe von Patricia Strauß und Christina Böhm. Tänzerisch zum Lied „Heute ist Waschtag“ legte die Eltern-Kind-Gruppe von Steffi Schneller los. Als Cowboys, Cowgirls und Indianer traten die Vorschul-Minis von Silvia Bertsch und Anette Jürgens auf. Es folgte zum Thema „The little Spicegirls“ die Gymnastikgruppe I von Jasmin Rudolf und Ina Priester.

Als „Karatekids“ traten die Vorschulkinder von Inge Jagenow und Brigitte Eckle in Aktion. Die Mädchen und Jungs der ersten und zweiten Klasse von Regina Haist und Regine Sannwald zeigten unter „Power Bank“ Übungen über der Langbank.

Die Darbietung der Eltern-Kind-Gruppe von Anette Jürgens stand unter dem Motto „Winterkinder“. Ein Hauch von Winter kam in die Halle, die Kinder ließen „Schnee“ rieseln und zeigten dem Publikum eine tolle Fahrt mit ihren Schlitten.

Showbusiness und Extravaganz

„Back to the eighties“ war das Tanzmotto der Gymnastikgruppe II von Jasmin Rudolf und Ina Priester. „Auf dem Sprung“ hieß es bei den Mädchen ab der dritten Klasse von Brigitte Eckle und Inge Jagenow. Schwungvoll zeigten die Mädchen Sprünge vom Trampolin über den Kasten. Ein Hauch Showbusiness kehrte in die Halle ein, als die AeroFit- Mädchen von Nathalie Jürgens und Marie Fezer mit ihrem extravaganten weißen Engels-Outfit das Publikum unter dem Thema „White Angels“ verzauberten. Auch die Übungsleiterinnen standen ihren Schützlingen in nichts nach. Unter dem Titel „Eine flotte Putztruppe“ zeigten die Übungsleiterinnen wie man eine Sporthalle in Schwung hält. Rainer Kruschina

Info Neben den Aufführungen standen Ehrungen im Mittelpunkt wie die der Rhönrad-Turner Hanna Barchet, Marijana Blatancic, Mia Fitterling, Kyra Schach, Michel Demir sowie die Leichtathleten Luca Altmann, Matej Barisic, Emil Holler und Jonas Schmid.