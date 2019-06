20 Männer reisen 1750 Kilometer aus der Heimat von Pasquale Stoduto an, der erst Pasta in Kuchen und dann Gelato in Geislingen verkauft.

Doch wie kam es zu diesem Besuch? Anfang des Jahres 1982 ist Pasquale Stoduto aus dem süditalienischen Casaletto nach Deutschland ausgewandert. In Kuchen betrieb er bis Ende 2008 die Pizzeria „Piccolo Mondo“, aus einem seiner Angestellten – Andreas Anhorn – wurde ein Freund. Jahre später, als Pasquale Stoduto schon längst das Eiscafé „Perche No“ in Geislingens Fußgängerzone betreibt, reisen er und Andreas Anhorn im Sommer 2018 in die italienische Heimat.

In Bella Italia kamen die beiden Männer nach so manchem Glas Lambrusco irgendwann auf den Fußball zu sprechen. Wer ist besser, die deutsche Mannschaft oder die Squadra Azzurra? Schnell sprachen sie über die Länderspiele zwischen Italien und Deutschland – und kamen auf die Idee eines Nationen-Vergleichs – natürlich im kleineren Format. So war die Idee eines AH-Freundschaftsspiels geboren.

Also setzten sich kürzlich die 20 Männer zwischen 27 und 76 Jahren in zwei Kleinbusse und düsten in etwa 17 Stunden knapp 1750 Kilometer nach Kuchen.

Verletzung beim Spiel

Im Ländle standen Kultur und Sightseeing auf dem Programm. Besonders fieberten die 20 Männer dem Abend im Ankenstadion entgegen: Dort kickten sie gegen die AH-Mannschaft des FTSV Kuchen. Einem Italiener dürfte das Spiel aber besonders in Erinnerung bleiben: Er brach sich den Arm.

