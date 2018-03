Ernährung Freudigen Herzens verzichten

Inge Czemmel

Gemeinsam wandern, im Storchenschritt durch das Kneippbecken des Bad Boller Kurhauses waten und sich anschließend zum kulinarischen Höhepunkt, dem Gemüsebrühelöffeln, treffen – das stand Montag, Mittwoch und Freitag beim Bad Boller Fastentreffen auf dem Programm.

Heilfasten, und damit den Körper von Giftstoffen und Ballast befreien, liegt immer mehr im Trend und ist gesund. Und weil der innere Schweinehund sich mit einer Gruppe Gleichgesinnter am besten überlisten lässt, bietet die Reha-Klinik Bad Boll in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Göppingen seit nunmehr 20 Jahren in Folge das Bad Boller Fastentreffen an.

„Auch in diesem Jahr war das Angebot mit 25 Fastenwilligen komplett ausgebucht und es gab sogar eine Warteliste“, berichtet Karin Hebel-Walther, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit bei der VHS Göppingen. Sie rief das Fastentreffen vor 20 Jahren gemeinsam mit Christiane Braig, der Wirtschaftsdienstleiterin der Rehaklinik Bad Boll, ins Leben.

Das vom Bad Boller-Fastentreffen angewandte Heilfasten nach Otto Buchinger gilt als die am häufigsten angewendete Fastenmethode. Es handelt sich um eine Trinkdiät, bei der täglich etwa 200 bis 300 Kilokalorien durch Flüssigkeiten aufgenommen werden. „Fasten heißt nicht hungern, sondern freudigen Herzens verzichten“, erklärt Karin Hebel-Walther. Wer die Wiederholungstäter und Fastenneulinge ganz langsam und genussvoll die von Christiane Braig zubereitete Gemüsebrühe löffeln sieht, ist geneigt, es zu glauben. Brühe, Tee, Wasser und verdünnte Fruchtsäfte sind das einzige, was in der Fastenwoche in den Körper kommt.

Doch bevor es soweit ist, muss erst einmal so einiges aus ihm heraus. Wie das geht, war bei einem Einführungsvortrag von Dr. Gerlinde Reich, Ärztin in der Rehaklinik, zu erfahren. Die Fastenkur beginnt jeder für sich mit einigen Entlastungstagen, an denen nur Obst, Reis oder Rohkost gegessen wird. Darauf folgt der sogenannte „Glaubertag“, an dem ein morgendliches Glas Glaubersalzwasser die „Ausputzaktion“ des Enddarmes in Gang bringt. Nach dem Abführen ist endgültig Schluss mit fester Nahrung.

Reinigung des Körpers wichtig

Dr. Reich erklärt: „Für die Reinigung des Schornsteins hat man jedes Jahr einen Termin mit dem Kaminfeger. Die Reinigung des Körpers ist genauso wichtig.“ Die Ärztin ist überzeugt, dass das Heilfasten nicht nur das allgemeine Wohlbefinden fördert, sondern auch die Selbstheilungskräfte bei Arthrose, Gicht und Rheuma aktiviert, sowie erhöhte Blutfette, Blutdruck- und Blutzuckerwerte senkt. Ein Teilnehmer aus Heiningen bestätigt: „Die Schmerzen in meinen Händen sind schon besser geworden.“

Die 79-jährige Ella Brügger aus Dürnau, die jedes Jahr fastet, fühlt sich anschließend immer um Jahre jünger. „Mit tut es gut. Man fühlt sich so gesund und leicht.“ Claudia Gockeler hat es im vergangenen Jahr geschafft, 21 Tage lang zu fasten. „Ich hatte mir zehn Tage vorgenommen, aber dann lief es so gut, dass ich weitergemacht habe.“ Um wie viele Tage sie diesmal verlängert, weiß sie noch nicht.

Leberwickel oder Einlauf

Beim Treffen gab es gute Tipps: Wer seinem Körper zusätzlich etwas Gutes tun wolle, könne sich den Bauch massieren oder einen Leberwickel machen, riet Gerlinde Reich und empfahl auch „einen Einlauf zwischendurch“. Man würde sich wundern, was sich dadurch noch alles hervorbringen ließe. Christiane Braig erklärte das Fastenbrechen und die Notwendigkeit, das Verdauungssystem wieder langsam an feste Nahrung zu gewöhnen. Auch für die Zeit danach hatte sie Tipps wie: Langsam und generell nicht nebenher essen. Bei Sättigungsgefühl aufhören zu essen. Trinken nicht vergessen. Und: kauen, kauen, kauen.