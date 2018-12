Finanzen Freude und Frust wegen des Geldes

Kuchen / Ilja Siegemund

Kuchens Kämmerer hat seiner 21. Haushaltssatzung vorgestellt. Und diese macht deutlich, dass es der Gemeinde gut geht. „Wir müssen keine Angst vor der Zukunft haben“, betonte Kämmerer Helmut Schmid mit Blick auf das Zahlenwerk, das die Gemeinderäte genehmigten.

Die Satzung weist nach dem neuen kommunalen Haushaltsrechts- und Rechnungswesen im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 11,28 Millionen Euro auf, denen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 10,94 Millionen Euro gegenüberstehen. Somit kann die Gemeinde als ordentliches Ergebnis ein Plus von etwa 337 500 Euro aufweisen.

Zudem steht eine große Investition in die Ankenhalle an. Diese soll für 3,1 Millionen Euro umgebaut und saniert werden. Für 2019 sind im Haushalt 500 000 Euro eingestellt

Für Ärger sorgt indes die Kreisumlage in Höhe von 2,37 Millionen Euro. „Die Vielzahl der Aufgaben des Landkreises treibt uns um“, kritisierte Bürgermeister Bernd Rößner.

