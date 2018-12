Verkehr Freude in Mühlhausen über die Lärmschutzwand

Mühlhausen / Von Ralf Heisele

Die Lärmschutzwand an der A 8 wird im Frühjahr endlich gebaut. Die frohe Kunde hat das Verkehrsministerium zwei Wochen unter Verschluss gehalten, ehe am Sonntag die Pressemitteilung verschickt worden ist. Und so erfuhr selbst Mühlhausens Bürgermeister Bernd Schaefer erst gestern aus der GZ die Nachricht – und dass, obwohl er noch am Donnerstag im Ministerium in Stuttgart war. Allerdings in anderer Sache.

Unterm Strich freut sich Schaefer natürlich über die Mitteilung. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch für ihn: die Verzögerung. Wie berichtet, hat das Regierungspräsidium die Ausschreibung der bereits geplanten Baumaßnahme im Herbst aufgehoben, weil nur eine Firma ein Angebot abgegeben hat, welches weit über den kalkulierten Kosten von 2,4 Millionen Euro lag. „Jetzt haben wir aber die Sicherheit und eine klare Aussage vom Ministerium. Das ist im Sinne der Anwohner wichtig“, ist Schaefer erleichtert.

Die 735 Meter lange Schutzwand entlang des Albaufstiegs der A 8 ist Bestandteil des Lärm­aktionsplans der Gemeinde und soll vor allem die Bewohner des Wohngebiets Kohlhau entlasten. Diese leiden seit Jahren unter dem Lärm der zigtausend Fahrzeuge, die täglich nur wenige Meter von den Häusern entfernt vorbeirauschen.