So richtig Bescheid weiß auch Martin Bernhart nicht. Als Geschäftsführer der Energieversorgung Filstal (EVF) ist er für das Göppinger Freibad verantwortlich – und kann bislang nur eines mit annähernder Gewissheit sagen: „Wir haben einen Plan, wie wir das Freibad am 15. Juni um 7 Uhr in B...