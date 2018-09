Bad Boll / SWP

Die Freibadsaison in Bad Boll geht in die letzte Etappe. Ab Montag ist das Bad am Fuß des Albtraufs von 7.30 bis 19 Uhr geöffnet, Kassenschluss 18.30 Uhr. Saisonende ist am Montag übernächster Woche, 10. September. Dabei gilt den ganzen Tag über der Abendtarif. Am Dienstag, 11. September, ist dann noch Gelegenheit zum Nachbaden von 8 bis 11.30 Uhr.