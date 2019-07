In den 1950er- und 60erJahren war in manchem Haushalt immer freitags Badetag. In Kuchen lebte diese Tradition diesen Freitag wieder auf. Rund 2500 Besucher kamen zum Nachtbaden ins Freibad. Sie freuten sich auf Livemusik von Rudi Hartl und gemütliche Strand-Atmosphäre.

Bürgermeister Bernd Rößner spendiert Schaumbad

Weil das Kuchener Freibad in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert, machte Bürgermeister Bernd Rößner den Gemeindesäckel auf und spendete den Besuchern ein Schaumbad. Allerdings nicht in Form kleiner Fläschchen für jeden Besucher, sondern als große Masse aus der riesigen Schaumkanone. Den Qualitätstest machte dann umgehend der Schultes selbst. Rößner fühlte sich im Schaumbad sichtlich wohl. Umhüllt von einem weißen Schaummantel war der Bürgermeister unter den vielen Mitbadern kaum ausfindig zu machen.

Schwimm-Insel und „Power Strudel“

Austoben konnten sich die Besucher auch in den Schwimmbecken. Wo sonst so mancher seine täglichen Schwimmlängen abspult, war Wasserspaß bei angenehmen 26 Grad Wassertemperatur angesagt. Die Jüngeren bevorzugten die Schwimminsel, die Älteren ließen sich genüsslich im „Super Power Strudel“ treiben. Viele Besucher feierten aber auch vom Poolrand aus mit. Passend zur Beach-Atmosphäre gab es Cocktails. Die Kuchener feierten ausgelassen fast bis Mitternacht am und im Pool.

