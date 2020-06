Zwei Tage später als geplant öffnet das Freibad in Uhingen am Mittwoch seine Pforten. Da die technischen Anforderungen an das neue Ticketsystem sehr hoch seien, wollte die Stadtverwaltung nach eigener Aussage auf Nummer sicher gehen und hat die Eröffnung um zwei Tage verschoben.

Freibad in Uhingen: Öffnungszeiten

Den Badegästen stehen zwei Besuchszeiten – von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr – zur Verfügung. 250 Gäste können sich pro Besuchszeit gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Hinzu kommen weitere 50 Personen ab 18 Uhr.

Für den Einlass ist ein elektronisches Ticket notwendig, das nach kostenlosem Herunterladen der App „Bäder Suite“ auf das Smartphone gekauft werden kann. Die App kann seit heute heruntergeladen werden. Mit der Buchungsbestätigung erhält jeder Kunde einen QR-Code, der als Eintrittskarte an der Freibadkasse fungiert.

Maskenpflicht an Eingang und Ausgang