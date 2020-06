Ab Montag, 15.6.20, um 7 Uhr ist es soweit: Das Freibad in Göppingen öffnet, teilen die Stadtwerke mit. Die Freibadsaison sollte bereits am 2.5.20 starten. Doch durch die Corona-Krise mussten die Türen des Freibads geschlossen bleiben. Erst die neue Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über Sportstätten vom 4.6.20 ermögliche den Start der Saison.

Freibad in Göppingen: Regeln zum Schutz vor Corona

Ein regulärer Badebetrieb ohne Einschränkungen wird aber in dieser Freibadsaison nicht möglich sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Einhaltung der vorgegebenen Regelungen und Hygienevorschriften sei die Voraussetzung dafür, dass ein Badebetrieb überhaupt stattfinden kann. Um die Mitarbeiter und die Badegäste bestmöglich vor Covid-19-Ansteckungen zu schützen, haben die Stadtwerke ein konkretes Pandemie-Konzept entwickelt.

Die Öffnungszeiten für die Freibad-Saison sind wie folgt festgelegt: Montag bis Freitag 7 bis 13 Uhr und 14 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 8 bis 13 Uhr und 14 bis 20 Uhr. Zwischen 13 und 14 Uhr wird das Freibad geschlossen, die Einrichtungen werden gereinigt und desinfiziert.

Pro Tag werde in dem Online-Shop bis zu 1000 Eintrittskarten angeboten, das heißt je Zeitfenster stehen in Göppingen bis zu 500 Tickets zur Verfügung.

Freibad in Bad Boll ab 29.6.20 geöffnet

Die Badesaison im Freibad in Bad Boll startet am 29.6.20 und endet voraussichtlich am 30.9.20, da das Ganze von der Witterung abhängig ist. Tägliche Öffnungszeit ist bis 31. August von 9 bis 13.30 Uhr (Kassenschluss 12.45 Uhr) und von 15 bis 19.30 (Kassenschluss 18.45 Uhr), vom 1. bis 30. September von 9.30 bis 13.30 Uhr (Kassenschluss 12.45 Uhr) und von 15 bis 19 Uhr (Kassenschluss 18.15 Uhr).

höchstens 200 Gäste je Zeitkorridor im Gelände aufhalten. Wenn diese Obergrenze erreicht ist, erfolgt kein weiterer Einlass, auch nicht, wenn Personen zwischenzeitlich das Bad verlassen, weil es sonst bei den Wartenden zu nicht kontrollierbaren Kontakten komme. Wenn die Besucherobergrenze erreicht ist, wird das auf der Wie die Gemeindeverwaltung Bad Boll weiter mitteilt, dürfen sichje Zeitkorridor im Gelände aufhalten. Wenn diese Obergrenze erreicht ist, erfolgt kein weiterer Einlass, auch nicht, wenn Personen zwischenzeitlich das Bad verlassen, weil es sonst bei den Wartenden zu nicht kontrollierbaren Kontakten komme. Wenn die Besucherobergrenze erreicht ist, wird das auf der Homepage der Gemeinde jeweils bekannt gemacht.

Aufgrund der Beckenabmessungen dürfen folgende Personenzahlen nicht überschritten werden: Sportbecken 45 Badegäste, Nichtschwimmerbecken 33 und Planschbecken 16.