Tauchclub Fotos von Uli Kunz

Eislingen / SWP

Der Forschungstaucher, Meeresbiologe und Unterwasserfotograf Uli Kunz berichtet am 14. Dezember in der Eislinger Stadthalle von seinen abenteuerlichen Expeditionen in die Tiefen der Ozeane, von sagenhaften Algenwäldern und farbenprächtigen Riffen, Begegnungen mit großen Haien und jagenden Schwertwalen. Die Mitglieder des Eislinger Tauchclubs Seepferdle, der seinen 25. Geburtstag feiert, wollen die Besucher mit der „Live-Reportage, die einem den Atem verschlägt“, an seinem Hobby teilhaben lassen, heißt es in einer Miteilung. Uli Kunz begeistere seine Zuschauer mit faszinierenden Bildern. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Kronensaal. Karten gibt es bei der VHS Eislingen oder unter www.seepferdle.de.