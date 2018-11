Rotes Kreuz Fotoaktion soll Werbung für Blutspende machen

Uhingen / SWP

„Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“: Mit diesem Slogan wirbt das Deutsche Rote Kreuz dafür, sich an der nächsten Blutspendeaktion in Uhingen zu beteiligen. Am Freitag, 30. November, von 14.30 bis 19.30 Uhr, stehen die Mitarbeiter des DRK-Blutspendedienstes im Uditorium bereit, um den Freiwilligen die dringend benötigten Blutspenden abzunehmen. Die Versorgung von Patienten in Not mit Blutkonserven sei keine Selbstverständlichkeit, sondern eine große Herausforderung, unterstreicht das DRK. Blutkonserven seien knapp, und gerade einmal 3,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland spendeten Blut, beklagt das Rote Kreuz. Mit einer Fotoaktion will der DRK-Blutspendedienst jetzt mehr Menschen zum Blutspenden animieren. Gemäß dem Slogan „Erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“ kann man mit Hilfe einer Schablone, die auch am 30. November in Uhingen ausliegt, „fehlende“ Personen oder Gegenstände fotografieren. Wer mitmachen möchte, sendet sein Foto per E-Mail an kampagne@blutspende.de. Unter allen Spendern werden dann fünf Polaroid-Sofortbildkameras verlost.

Der DRK-Blutspendedienst macht darauf aufmerksam, dass jeder Gesunde zwischen 18 und 73 Jahren Blut spenden kann. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Die Blutspende inklusive ärztlicher Untersuchung und anschließendem Imbiss dauert eine gute Stunde. Ein gültiger Personalausweis sollte mitgebracht werden.

Info Alternative Blutspendetermine und weitere Infos unter der gebührenfreien Hotline (0800) 1194911 oder www.blutspende.de.