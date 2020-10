Ab sofort kommen sogenannte „Forst-Tracker“ mit GPS-Sender zum Einsatz, teilt das Göppinger Forstamt mit. Immer wieder sei es in den vergangenen Jahren im Kreis Göppingen zu dreisten Diebstählen von Holz gekommen.

Mit GPS gegen Holzdiebe im Kreis Göppingen

Um dem Holzklau entgegenzuwirken, werden die Tracker am Baumstamm oder am Holzpolter versteckt. Wenn das Holz abtransportiert wird, sendet der Tracker bei räumlicher Veränderung eine E-Mail oder SMS an den zuständigen Förster. Über eine Website im Internet ist dieser in der Lage, die Fahrtroute anhand des GPS-Signals zu verfolgen.

Wenn das Holz bisher unverkauft war, oder es nicht den Bestimmungsort des Kunden erreicht hat, wird die Polizei eingeschaltet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Da sich die Technik im Forstsektor bereits seit einigen Jahren bestens bewährt hat und immer kleiner und günstiger wurde, wurden mehrere „Forst-Tracker” angeschafft. Wie viele genau, und wie sie eingesetzt werden, darüber schweigt sich das Forstamt aus.